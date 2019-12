PSOE y Unidas Podemos negocian un pacto de estabilidad en el Ayuntamiento de Cáceres que incluye un nuevo modelo fiscal

Los concejales de la formación morada no entrarían en el gobierno municipal ni tampoco se reflejara este acuerdo en los Presupuestos de 2020 que se están negociando ahora, sino que sería un pacto para los próximos años porque "hay muchos puntos en común" entre ambas formaciones y "hay que intentar dar un giro a la ciudad".

Así lo ha señalado este viernes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, que ha reconocido que en los contactos que se han mantenido con Unidas Podemos se ha puesto encima de la mesa la necesidad de aumentar los ingresos en las arcas municipales, "ya que con los ingresos actuales y con las dos rebajas del IBI que aprobaron el PP y Ciudadanos, la situación tiene que revertirse, adaptarse y estudiarse", ha señalado.

Por lo tanto, lo que se está negociando es la posibilidad de hacer una revisión de tasas, de bonificaciones y de los diferentes ingresos posibles del ayuntamiento "para intentar mejorar esta situación", ha incidido Licerán, que ha insistido en que "no hay nada cerrado" y tampoco ha confirmado que se vaya a revisar el catastro o se incremente el IBI.

"Estamos en negociación y cuando lleguemos a un acuerdo os diremos los puntos", ha repetido el portavoz en dos ocasiones seguidas a preguntas de los medios sobre este asunto.

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

Aparte de la posible inclusión de nuevas tasas, como la de mascotas o un impuesto al turismo, Unidas Podemos también ha pedido racionalizar el gasto corriente, algo que ya ha empezado a hacer el Gobierno de Luis Salaya con la decisión de no prorrogar la póliza de seguro sanitario privado a unos 280 trabajadores municipales que la disfrutaban, con lo que se conseguirá un ahorro de unos 150.000 euros, entre la diferencia de lo que se paga de la póliza y la cuota a la Seguridad Social.

Licerán ha explicado que esto ha sido "una decisión del equipo de Gobierno" y que no se incluye en las negociaciones con UP. Así, hace un año en la legislatura anterior ya se planteó en la Mesa de Negociación la posibilidad de que los funcionarios pasaran a la Seguridad Social pero se decidió prorrogar la póliza un año.

"Nosotros lo que hacemos es recoger ese acuerdo de hace un año y tomar la decisión de que no se prorrogue otro año más", ha subrayado el portavoz.

Respecto a la petición de UP de que las medidas sociales no sean extensivas a todos los trabajadores, Licerán ha incidido en que "todo" se estudiará en la Mesa de Negociación en la que están representados todos los trabajadores porque eso "no es un acuerdo político" sino que hay que consensuarlo con los sindicatos.

En cuanto a la devolución que tiene que hacer el Ayuntamiento de Cáceres a Hacienda por la liquidación de las aportaciones del Estado, cuya suma alcanza los 600.000 euros, Licerán ha explicado que ese asunto lo tendrá que estudiar la concejala de Economía, María Ángeles Costa, para saber de dónde se pagará esa cantidad. "Es algo que ya sabíamos con anterioridad y no va a generar un problema", ha dicho.

CONTROL DE LAS CONCESIONARIAS

A la pregunta de si se recuperará alguna de las concesiones de los servicios públicos gestionados actualmente por contratas privadas, otra vieja reivindicación de Unidas Podemos, Licerán ha contestado que "las que vayan cumpliendo se irán estudiando".

"Lo que sí vamos a hacer es cumplir con el control de las concesiones con la creación de una mesa de estudio para vigilar el cumplimiento de los contratos de las mismas. Eso sí lo vamos a llevar a cabo porque es un compromiso de Pleno y hay que cumplirlo", ha dicho el portavoz en alusión a la moción que presentó UP y que se aprobó la legislatura pasada con el apoyo del PSOE.

Así las cosas, Licerán ha insistido en que el acuerdo que se está negociando con la formación que lidera Pablo Iglesias es de "estabilidad" de Gobierno, porque se busca "un buen modelo de un Cáceres progresista y sostenible".

Pero al igual que en el acuerdo nacional entre PSOE y Unidas Podemos, tampoco en Cáceres son suficientes los representantes de ambas formaciones que suman 12 ediles, frente a los 13 que suponen la mayoría absoluta, por lo que se necesita al menos el voto de otro concejal, que podría ser el no adscrito Teófilo Amores, para poder sacar adelante las cuentas anuales.

"El acuerdo con Unidas Podemos es de estabilidad de gobierno y, lógicamente, doce concejales siempre van a ser más estables que nueve", ha manifestado Licerán que insiste en que "hay muchos puntos en común en el modelo de ciudad que se plantea" y "se pondrán encima de la mesa para intentar promover un cambio necesario en Cáceres", ha concluido.