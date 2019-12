Les grans superfícies valencianes creixen un 5% en vendes durant les tres primeres setmanes de desembre

Les grans superfícies esperen la visita de més de 800.000 clients diumenge que ve 22, en el qual obriran les seues portes. Fins a aquest moment, segons Anged, en les obertures de festius del mes l'afluència "ha respost les nostres expectatives", especialment amb la venda de regals, tant tradicionals com a tecnològics, alimentació i confecció, com productes més demandats en aquestes dates.

En aquest escenari, les grans superfícies valencianes recalquen que afronten "amb optimisme" el que queda de campanya. Per a Joaquín Cerveró, portaveu d'Anged a la Comunitat Valenciana, el Black Friday "s'ha consolidat com el tret d'eixida de la gran campanya anual, el Nadal, on els festius d'obertura s'han convertit en un gran ressort per a les vendes".

Segons sosté, "el consumidor valencià demanda seguir avançant en el futur per la via de la comoditat en la seua compra i segueix optant majoritàriament per la seua visita a la botiga física, buscant una major personalització en el tracte, així com una experiència lúdica i gratificant per a tota la família".

Al seu juí, es tracta d'un model "perfectament compatible i complementari amb el comerç digital" posat que el client és "cada vegada més omnicanal i tria una o una altra via a cada moment, en funció de la seua necessitat concreta".