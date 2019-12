Fiscalia demana prorrogar la presó per a Maje i el seu examant, acusats de l'assassinat del marit d'ella

20M EP

La Fiscalia ha demanat al Jutjat d'Instrucció número 14 de València prorrogar la presó provisional per a María Jesús -coneguda en el seu cercle d'amics com Maje- i el seu examant, Salvador, acusats de l'assassinat del marit d'ella, ocorregut a l'agost de 2017 en un garatge del barri valencià de Patraix. A aquesta sol·licitud s'ha sumat també l'acusació particular que representa a la família de la víctima.