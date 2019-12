Parlamento Vasco rechaza la ley propuesta por Elkarrekin Podemos para implantar una tasa turística en Euskadi

PNV, PSE y PP han votado en contra del texto normativo, mientras que Elkarrekin Podemos y EH Bildu han apoyado la proposición de ley que la coalición morada había presentado para permitir implantar una tasa y destinar los ingresos a sufragar los "gastos adicionales" que genera el turismo.

La proposición de ley planteaba habilitar un impuesto sobre las pernoctaciones turísticas. El Gobierno Vasco expresó el pasado mes de julio su desacuerdo con la proposición de ley de Elkarrekin Podemos al considerar que cualquier medida de estas características debe trabajarse "conjunta y coordinadamente" con el resto de instituciones y con el propio sector.

Además, el Gobierno destacó que la política fiscal de Euskadi "se coordina y armoniza" entre los tres niveles institucionales vascos de forma que implantar una tasa turística generalizada desde el Gobierno, sin el consenso con las diputaciones forales y los ayuntamientos, "sería contradictorio" con el modelo tributario vasco, basado en el acuerdo y la colaboración entre administraciones.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha explicado que la figura impositiva que proponen "no tendría impacto negativo en el turismo" pero sí "positiva" en la economía vasca ya que serviría para "hacer frente a gastos adicionales que el turismo genera en el Territorio".

Tras afirmar que se trata de una tasa "ya implantada en Cataluña y Baleares y en otros países del entorno con resultados satisfactorios en todos ellos", ha señalado que se trata de un debate que lleva "años" abierto, principalmente en Gipuzkoa, con el "las instituciones se pasan la pelota con diferentes excusas".

"Casi todo el mundo se muestra favorable pero nadie pone sobre la mesa la iniciativa que la haga real. Nadie se atreve a llevar la contraria a patronal hostelería que se opone a la medida", ha reprochado.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha explicado que están de acuerdo con el "núcleo" de la propuesta de Elkarrekin Podemos porque se trata de una "buena aportación" ya que cree que "se crean nuevas necesidades con el aumento del turismo" y ha lamentado que los ayuntamientos "no tienen instrumentos" para establecer es tipo de tasas. Asimismo, ha criticado el "veto" de los grupos en el Gobierno a la iniciativa.

La parlamentaria del PNV Alaitz Zabala, por su parte, ha defendido que en Euskadi no existe una necesidad de "paliar efectos negativos" del turismo por lo que no ve necesario poner en marcha un "impuesto comunitario que grave las estancias". "No existe una preocupación comunitaria sino territorial, de algunos pueblos concretos", ha explicado. Asimismo, ha defendido que el Parlamento Vasco "no está habilitado para aprobar un impuesto local".

La parlamentaria del PSE Susana Corcuera ha recordado que el ejecutivo ha rechazado implantar un impuesto de pernoctaciones para todo Euskadi porque "no solo sería contradictorio con un modelo tributario vasco basado en el acuerdo", sino que "podría producir disfunciones en la política de ordenación del turismo".

No obstante, ha subrayado que la posición del Gobierno Vasco "no obstaculiza ni impide la posibilidad de establecer un impuesto por parte de las diputaciones forales y de las instituciones locales que consideren positiva su implantación territorial o local, como podría ser el caso de San Sebastián y Gipuzkoa".

El parlamentario del PP Antón Damborenea ha explicado que los lugares donde ha implantado la tasa turística en el Estado solo tiene "objetivo recaudatorio" y ha defendido que los turistas generan ingresos a las administraciones vascas, por lo que cree que Elkarrekin Podemos "propone gravar la riqueza" con su proposición de ley.

También ha recordado las competencias en materia fiscal señalando que "no es posible que cada ayuntamiento decida aplicarlo o no, o modificar el impuesto". "Esto es una broma y lo sabe", ha insistido.