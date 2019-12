El Pleno aprueba las ordenanzas fiscales para 2020, que permitirá ahorrar casi 13 millones a los ciudadanos

De hecho, el PSOE había presentado varias alegaciones dirigidas a ampliar estas bonificaciones para familias numerosas o monoparentales, de bajas rentas o con parados pero han sido desestimadas.

Concretamente, en estas ordenanzas fiscales se contempla la modificación de cuatro de los 23 impuestos municipales (IBI, plusvalía, basuras y licencia de apertura), mientras que el resto no se sube ni se actualiza.

Entre las medidas, destaca que el tipo impositivo del IBI se bajará un 6%, y también el incremento de la bonificación de la plusvalía del 90 al 95%. Además, se congelan todas las tasas, impuestos y precios públicos municipales (sin actualizar el IPC); se amplían las bonificaciones y exenciones en la tasa de basuras y suprime la tasa por licencia de apertura de los locales cuando la superficie sea inferior a 400 m2.

MEDIDAS "MUY BENEFICIOSAS" PARA PP-CS Y "CORTAS" PARA LA OPOSICIÓN

El concejal de Economía y Hacienda, Víctor González Huergo (PP), ha resaltado que las modificaciones propuestas serán "muy beneficiosas" para los santanderinos mientras que la alcaldesa, Gema Igual, ha señalado que con la rebaja fiscal que se propone se ha buscado "proteger por un lado a todos los santanderinos" y, "sobre todo", a aquellos que tienen menos ingresos y aquellas familias más desfavorecidas.

Tanto Igual como González Huergo han resaltado que con estas ordenanzas fiscales se apuesta por que el dinero se quede "en manos de los santanderinos".

"Lo mejor para los santanderinos, más en este momento de incertidumbre económica y otras muchas más incertidumbres, es que el dinero se quede en los bolsillos de los santanderinos, para que tengan la seguridad de poder ahorrar y de que se incentive el consumo", ha defendido Igual.

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno y del grupo Cs, Javier Ceruti, ha señalado que el objetivo de su formación cuando entró en el Ayuntamiento de Santander era dejar "la mayor parte del dinero" en el bolsillo de los ciudadanos ya que, a su juicio, esto "reactiva la economía, ayuda a crear empleo y a hacer frente a las eventuales crisis".

Según ha dicho, esta filosofía quedó plasmada como una de las condiciones para su pacto de Gobierno con el PP y considera que en estas ordenanzas fiscales se da un "primer paso".

De entre todas las medidas, ha destacado, sobre todo, la rebaja del tipo impositivo del IBI, una medida que, según ha dicho, tendrá un "elevado impacto social".

Además, desde el equipo de Gobierno se ha dejado abierta la puerta a, en años sucesivos, estudiar la posibilidad de seguir rebajando la presión fiscal.

Por su parte, la parte de la oposición que se ha abstenido ha dado la "bienvenida" a esta rebaja fiscal pero cree que se debía haber incluido "más criterios de progresividad" y también que la ampliación de las bonificaciones se ha quedado "muy corta" en algunos casos.

Así, el PSOE, en sus alegaciones, proponía aumentar bonificaciones para familias y parados en el IBI, la plusvalía y basuras. Además, planteaba aplicar un recargo del 50% para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente propiedad de entidades financieras.

El portavoz del grupo socialista, Pedro Casares, ha lamentado el rechazo a sus alegaciones y ha criticado que se rechacen sin ni tan siquiera cuantificar o estudiar el impacto que tendría en la recaudación las medidas que plantea.

"NO PODEMOS TIRARNOS A LA PISCINA"

El edil de Hacienda ha justificado su 'no' a incorporar estas alegaciones de los socialistas explicando que, de cara a 2020, ya se llevará una rebaja fiscal "muy importante" y cree que hay que medir su impacto en la recaudación antes de plantearse ahondar en ella.

Por ello, a su juicio, en 2020 "no pueden aplicar ninguna" de las propuestas por los socialistas. "No podemos tirarnos a la piscina sin agua y bajar una recaudación que luego igual el año que viene no se cuadra el presupuesto de 2021", ha señalado González Huergo.

Y en relación al recargo que plantea el PSOE en el IBI para viviendas vacías en manos de entidades financieras, ha señalado que no se puede aplicar hasta que Administraciones superiores, como el Gobierno de España o el de Cantabria, no legislen este tema.

"Depende de ustedes", ha replicado González Huergo a Casares, al que ha recordado que el PSOE gobierna en Madrid y en Cantabria (junto al PRC) y pueden legislar. Así, ha señalado que, cuando estas Administraciones lo hagan, el Ayuntamiento "estudiará" medidas como las que propone el PSOE.

Por su parte, Ceruti ha reconocido que entre las propuestas del PSOE hay algunas que son "interesantes" pero cree que "se debe esperar" para aplicarlas hasta ver el "impacto" que tiene en las cuentas la rebaja fiscal que se propone.

Tras escuchar a los representantes del equipo de Gobierno, Casares ha señalado que, en años anteriores, también se rechazó las propuestas del PSOE en materia fiscal y luego, en ejercicio siguientes, los 'populares' (que hasta esta legislatura gobernaban en solitario) las hicieron "suyas" y las presentaron como si fueran ideas propias.

Aunque ha afirmado que a los socialistas "no les importará" que en los próximos años el equipo de Gobierno haga suyas las propuestas que ahora plantea, sí se ha quejado de que, mientras esto ocurre, las medidas se quedan "en un cajón" y las familias numerosas o los parados necesitan no reciben la ayuda que precisan.

Pese a todo, Casares se ha felicitado de que, después de que los santanderinos hayan visto, según ha dicho, en años anteriores cómo el equipo de Gobierno subía "todos" los impuestos y tasas, se aplique ahora esta rebaja fiscal, aunque sea a "empujones" y a instancias de Cs.

La alcaldesa ha reconocido que "es cierto" que las aportaciones de Cs han sido "importantes" para llevar a cabo esta rebaja fiscal, aunque ha señalado que el "espíritu" de los anteriores equipos de Gobierno ha sido siempre reducir la carga fiscal.

Así lo ha señalado después de que Casares haya señalado que en 2020 los santanderinos pagarán 600.000 más que en 2019 por impuestos directos y 550.000 más por tasas y precios públicos.

Tras esa afirmación, tanto González Huergo como Igual han acusado a Casares de hacer "trampas" y "mentir". "Es usted un poco cuatrero", ha dicho el edil de Hacienda, que ha explicado que el incremento de la recaudación en impuesto directos se debe, no a subidas fiscales, sino que se va a cobrar liquidaciones pendientes de plusvalías correspondientes a 2018 y 2019.

Por su parte, el PRC ha reiterado su postura a favor de las ordenanzas fiscales planteadas para 2020, aunque ha aclarado que su apoyo es un "sí a los santanderinos", que verán "aliviada" su carga fiscal pero un "no" a la gestión recaudatoria del equipo de Gobierno.

Por su parte, el edil de Vox, Guillermo Pérez Cosío, integrado en el grupo mixto, ha señalado que, en general, las ordenanzas fiscales de 2020 son "claramente positivas para los ciudadanos" pero ha opinado que se debería de haber incidido más en las bonificaciones a las familias numerosas.

El otro edil del grupo mixto, Miguel Saro (Unidas por Santander) ha subrayado que Santander es una de las ciudades con "mayor presión fiscal" de su entorno y ha criticado que la rebaja fiscal del equipo de Gobierno debería incluir más criterios de progresividad y no lineal.