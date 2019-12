El Pleno insta al Gobierno central a crear un marco estable de energía con la abstención de Cambia Avilés

Los socialistas han planteado esta moción de urgencia después de que en la jornada del jueves se hayan conocido los resultados de la subasta de interrumpibilidad energética, que han dejado a empresas como Arcelor, que crea más de 5.000 empleos directos en Avilés, sin ningún tipo de compensación económica, poniendo en riesgo su viabilidad en Asturias, así como otras multinacionales de la comarca.

Tras cinco minutos de receso donde los grupos leyeron el texto de los socialistas, este punto se presentó como moción, ante la negativa de Cambia Avilés de apoyarla como Declaración Institucional. El portavoz socialista, Manuel Campa, ha explicado, que " ante los acontecimientos de que la subasta no ha cumplido el objetivo, y a pesar de que el gobierno en funciones vaya a compensar las emisiones de CO2, instamos al gobierno estatal a que saque ya un estatuto electrointensivo".

La portavoz de Vox, Arancha Martínez, ha celebrado que el PSOE " suena a nuestra lucha contra las imposibles tasas de CO2 de la Unión Europea". "Necesitamos un marco estable, y no podemos seguir con esta incertidumbre", ha afirmado el concejal de ciudadanos, Javier Vidal.

"Nosotros queremos poner de manifiesto la irresponsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, pero apoyaremos la moción, porque si no se pone en marcha el estatuto electrointensivo será una catástrofe para Avilés", ha señalado Esther Llamazares del PP.

Por su parte, Primi Abella ha esgrimido los argumentos para la abstención de Cambia Avilés. "Nos abstenemos porque la solución no es dar dinero público a las empresas a cambio de nada, y encima el estatuto contempla que a los ciudadanos de a pie nos subirán un poco el recibo de la luz, para que Arcelor y Azsa ganen más dinero".

"La subasta y el estatuto electrointesivo son unas subvenciones estatales encubiertas a cambio de nada, porque creo que ninguno habéis leído el estatuto, donde dice que la condición para repartir del dinero es que la empresa no despida al 85% de su plantilla, con lo cual no garantiza el empleo ni nada", ha añadido el edil de Cambia Avilés.

Manuel Campa, ha defendido que "tenemos una necesidad urgente de tener un gobierno estatal, porque la subasta es un modelo a extinguir, y es una pena que no sea una declaración institucional, y se quede en una simple moción, cuando los que se abstienen igual son los que firman el estatuto en el gobierno nacional".

"Nosotros defendemos que las ayudas públicas se transformen en propiedad pública, y es cierto que igual tenemos que tragar algunos sapos firmando como parte del gobierno el estatuto electrointensivo, pero recordar que en nuestro programa electoral nacional la creación de una empresa pública de electricidad", ha resaltado Primi Abella.

Por último la alcaldesa de Avilés cerró el debate con una intervención enérgica. "Este Pleno no puede quedar indiferente ante lo ocurrido esta semana, y necesitamos un marco estable de energía para mantener muchísimos empleos en nuestra ciudad, porque hoy aquí no hay banderas, estamos defendiendo lo nuestro y defendiendo nuestros empleos. Una pena que no salga como Declaración Institucional", ha zanjado Monteserín.