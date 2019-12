Locales de ocio, autobuses y taxis de Mérida participan en la campaña contra agresiones sexistas en Navidad

La delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, ha informado sobre esta campaña contra agresiones sexistas en lugares de ocio en periodos festivos, por la que se instalan carteles y etiquetas de la campaña que identifican a los locales de ocio como espacios libres de agresiones sexistas.

Así, hay un mapa de lugares de ocio libres de agresiones sexistas a modo de puntos violeta que se está difundiendo entre la población y los turistas, y que servirá para atraer a la clientela a los locales.

Aragoneses ha incidido en el trabajo continuo que se realiza "para prevenir y erradicar las agresiones sexistas, mejorando la seguridad de la mujer en los entornos festivos y que permanecerá, al igual que en la anterior, durante toda la legislatura".

"La violencia machista es una de las consecuencias más graves de la desigualdad entre mujeres y hombres. A pesar de los avances logrados en el ámbito legislativo y formal, aún está pendiente el cambio a nivel real", ha añadido la concejala.

Así, se ha referido a las noticias de asesinatos y agresiones a mujeres "sólo por el hecho de ser mujer", que aumentan "especialmente" en estas épocas del año, debido al ambiente festivo, las aglomeraciones y el "uso y abuso de alcohol y drogas".

La campaña cuenta con su correspondiente slogan que, en este caso, viene representado por sendas imágenes de un hombre y una mujer, con una indumentaria romana para afianzarse más en la ciudad. En el caso de la mujer, el slogan es "Si digo no, es no" y "Yo paro cuando una mujer me dice no" en el caso del hombre, y un protocolo de actuación entre los Cuerpos de Seguridad.

"Una campaña de todos y todas -destaca Aragoneses- para implicar a hombres y mujeres". En estos días, como en otras ocasiones, se instalará una lona en la Plaza de España con el lema de la campaña.