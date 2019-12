Félix Álvarez (Cs) dice que dimite por un asunto "menor" como "ocultar" un contrato

"Dimito porque no cuento la realidad y omito un dato", ha manifestado este viernes en una rueda de prensa, en la que ha explicado que deja el cargo por el "malestar y confusión" que su decisión "personal" de no revelar dicha contratación -que contaba con la autorización de Madrid- ha provocado en "gran parte" de la militancia naranja, a la que ha "decepcionado".

"Nadie me ha pedido mi dimisión, ni en Cantabria ni en Madrid", ha asegurado a preguntas de los periodistas el que durante más de dos años ha sido líder regional de Cs, y que continuará como diputado y portavoz en el Parlamento.

En su comparecencia ante los medios, ha señalado que aunque pueda parecer "exagerado" renunciar al cargo no se arrepiente de lo que ha hecho, sino que se siente "bien".

"Lo necesitaba", ha confesado el parlamentario de la formación liberal, que quiere "descansar" y "pasar página", por lo que no se plantea si quiera el concurrir a un proceso interno para asumir de nuevo en un futuro el liderazgo del partido. "Ahora no quiero ni que me lo pidan", ha expresado.

(Habrá ampliación)