Los presupuestos municipales, de 230,7 millones, superan la aprobación inicial en el pleno

Las cuentas de 2020, "condicionadas" por el Plan Económico Financiero (PEF) 2019-2020, contemplan inversiones por valor de 10 millones de euros, y recogen operaciones de crédito para hacer frente a inversiones con un límite de 8,4 millones de euros.

El encargado de defender los presupuestos ha sido el edil de Economía, el 'popular' Javier Cuesta, quien ha explicado que el PEF obligó a aplicar "medidas correctoras" para marcar una "senda de gasto ajustada" y corregir así "desequilibrios arrastrados" devolviendo al Ayuntamiento a la "situación de rigor y orden". Todo ello, ha precisado, "para que Oviedo recupere la senda del crecimiento, sin perder el carácter social y solidario".

Así, estas cuentas "reducen" la presión fiscal sobre los vecinos, contempla un plan de inversiones "realista y realizable" y "atiende" a las necesidades de los ovetenses, con becas que garantizan que "ningún niño que lo necesite" se quede sin comedor, "pero sin demagogia". Incluyen además los primeros presupuestos del mandato de PP y Cs mejoras en la prestación de servicios esenciales como limpieza, iluminación o transporte público.

Los diez millones de euros consignados para inversiones servirán, según Cuesta, para cubrir "algunas demandas históricas" en Parques y Jardines, la mejora del Campo San Francisco, mejoras en vías públicas o la construcción del colector de la zona este. También para acometer mejoras en edificios y patrimonio municipal como colegios o instalaciones culturales, para lo que se han reservado 4,6 millones de euros a fin de "paliar el abandono y la falta de mantenimiento" de los últimos años. Se incluyen además los proyectos técnicos de recuperación de equipamientos como la Plaza de Toros o el Palacio de Deportes.

SEPARACIÓN DE FESTEJOS Y CULTURA

Los presupuestos municipales para 2020 contemplan por primera vez la separación entre las áreas de Festejos y Cultura en dos concejalías diferentes. La primera será dirigida por la actual concejala de Autorización de Fiestas y Juventud, Covadonga Díaz, y la segunda por el edil de Educación, Cultura, Centros Sociales, Salud Pública y Consumo, José Luis Costillas.

Así, para Festejos se destinan más de tres millones de euros, con un incremento del 14% en la partida dirigida a las Fiestas de San Mateo. En este área se coordinarán además otras fiestas relevantes del municipio, como la Ascensión, el Carnaval o la Romería del Cristo.

La división servirá para "potenciar" el papel de la Fundación Municipal de Cultura en su especialización, a través de incrementos en las partidas destinadas a programación cultural.

PSOE, SOMOS Y VOX, EN CONTRA DE LOS PRESUPUESTOS

Tras la explicación del concejal de Economía la oposición en bloque se ha mostrado crítica con los presupuestos. Desde el PSOE, la edil Ana Rivas ha explicado que las cuentas "no se ajustan" al PEF, no cumple obligaciones contractuales ni el pacto firmado por PP y Cs a la hora de formar el gobierno de coalición.

Ha criticado especialmente el capítulo de inversiones, asegurando que es "un insulto a la población" decir que este plan "es el que necesita Oviedo". Rivas ha reprochado al Equipo de Gobierno que mientras las asociaciones vecinales piden obras y mejoras en sus zonas, el Ayuntamiento les diga que "no hay dinero" y sí lo tengan "para subir patrocinios de amigos y empresas".

Para el edil de Somos Rubén Rosón este es "el peor presupuesto de la historia de Oviedo", ya que "recorta en inversión social, becas, empleo, dinamización empresarial y servicios municipales". Además, "sube impuestos" a las familias mientras "perdona el IBI diferenciado a las grandes fortunas".

Olvida, a juicio de Rosón, las necesidades y los compromisos en los barrios, "retrasa años" inversiones ya comprometidas y hace que vuelva "la política de amiguetes".

Para la portavoz de Vox, Cristina Coto, estos presupuestos no han servido para "pasar la página del Oviedo 'social-comunista'". Ha lamentado que destinen a inversión "un mísero 4,82% del total, menor que prevé el proyecto presupuestario del Principado para Oviedo. "Es sonrojante", ha aseverado.

Ha lamentado además el "cero diálogo" que ha mostrado el Equipo de Gobierno al no aceptar ninguna enmienda a las cuentas, y ha criticado que se incremente la presión fiscal. Considera Coto que se trata de un presupuesto "continuista" que no responde a lo que "avalaron los ovetenses en las elecciones". La edil de Vox ha aconsejado al Equipo de Gobierno que, si quieren que Oviedo sea "la mejor ciudad" del norte de España, deberán dejar "el ritmo caribeño" y tener en el futuro una apuesta inversora "potente" y no la "irrisoria" actual.