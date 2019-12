Miriam Sánchez muestra su impresionante cambio físico

Hace ya algunos meses que Miriam Sánchez decidió pasar por el quirófano. El deseo de perder unos kilos y aumentarse el pecho la llevaron a someterse a una operación que retocase de manera considerable su aspecto físico. Una innovadora técnica cuyo impresionante resultado ha decidido mostrar ahora a través de las redes sociales.

"Pues bien mona que estoy. Dejé la coca-cola, fritos y salsas…”, escribió Sánchez en Twitter, acompañando una comparativa de su apariencia antes y después de pasar por el quirófano, donde se realizó una Lipo Vaser, una técnica basada en hacer líquida la grasa del cuerpo para facilitar su extracción.

Pues bien mona q estoy . Deje la coca- cola , fritos , salsas y de escuchar peña que me toca tol coño . @CentroCEME_pic.twitter.com/XJRdw29kP6 — Miriam Sánchez (@miriamsancam82) December 19, 2019

Esa misma grasa, extraída de brazos, espalda, flancos, abdomen, cara interna de los muslos, trocánteres y subglúteos, fue trasladada al pecho de Miriam, considerablemente más voluminoso.

"No me he hecho fotoshop. He caminado y sobre todo he dejado de comer pezuñiga... @CentroCEME_ me han operado, pues claro. Los mejores de Madrid. 8 kilos menos", afirmaba en una segunda publicación, donde mostraba una nueva comparación de su cuerpo, pero esta vez de espaldas.

No me he hecho fotoshop. He caminado y sobre todo he dejado de comer pezuñiga... @CentroCEME_ y Coño me han operado , pues claro . Los mejores de Madrid. 8 kilos menos . pic.twitter.com/hr51xY4BlQ — Miriam Sánchez (@miriamsancam82) December 19, 2019

Miriam Sánchez no es la única famosa que ha decidido realizarse diferentes retoques estéticos en los últimos meses. Makoke, que se encuentra en una afianzada relación sentimental con Tony Spina, o su nuera, novia de su hijo Javier Tudela, son dos de los rostros conocidos que han decidido someterse a una operación de pecho.