Ana Obgregón habla del estado de su hijo Alex Lequio: "Pido que no se juegue con la salud, no ha tenido una recaída"

Ana Obregón acudió este jueves a un evento en Madrid de la marca de cosméticos La Cabine. Los medios no dudaron en entrevistarla y le preguntaron por el estado de salud de su hijo, Alex Lequio.

"A todo le doy la vuelta, hasta en los peores momentos. La facilidad está al lado de la dificultad, es un aprendizaje. Solo depende de cómo lo mires", declaró la actriz. Al ser preguntada por sus deseos para el 2020, la presentadora mostró cómo le ha cambiado su forma de ver la vida. "Yo antes pedía una película, una serie... Ahora es que eso me la trae al pairo. Lo único que pido es, en general, salud para toda mi familia".

Tal y como se ve en el vídeo compartido por Lecturas, la reciente recaída de su hijo fue uno de los temas de la entrevista: "A él no le gusta que hable yo de este tema, entonces nada más deciros que todo va fenomenal. Hay veces que han salido unas alarmas que son mentira, que son falsas y yo os rogaría que, por favor, con la salud de las personas no se juegue, que no hagan alarmas de donde no es".

Según declaró Ana Obregón, lo que ha tenido Alex Lequio "no son recaídas", sino bajadas de defensas que son normales "con los tratamientos". Además, ha asegurado que "todo va genial" y que su hijo "no para de trabajar". "Hasta en los hospitales está con el ordenador", apuntó.

"Desde aquí quiero mandar muchísima fuerza a todas las personas que tengan todo tipo de enfermedades difíciles y decirles que la actitud es lo fundamental", añadió la actriz, quien además comentó que tenía previsto "empezar a trabajar en febrero o marzo".

Uno de los reporteros también le preguntó por su actual relación con Antonia Dell'Atte, con quien coincidió en uno de los programas de MasterChef Celebrity 4. "Mira, ahora mismo todas mis fuerzas van para lo que van. A mí que me lancen puyas, que se metan conmigo, es que me entra hasta la risa, de verdad", concluyó Ana Obregón.