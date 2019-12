Pleno.- Aprobadas las ordenanzas fiscales de 2020 con una bajada del IBI a expensas de Hacienda

El IBI para los inmuebles de un valor catastral inferior al millón de euros verán rebajado su recibo un 0,33 por ciento, pero está condicionada a que el Ministerio de Hacienda acepte una rebaja generalizada del 3 por ciento en el catastro.

Además, el IBI de 2020 contempla bonificaciones a las familias numerosas en un 60 por ciento a las de tipo general y un 70 por ciento a las de categoría especial, tras aceptar, en parte, el voto particular de VOX.

El impuesto de plusvalía amplía las bonificaciones por "mortis causa". Hasta ahora cubrían un 95 por ciento de la vivienda habitual o negocio de la persona fallecida y otra del 20 por ciento a una segunda vivienda adicional con un límite de 150.000 euros en su valor catastral. En 2020 se cambia esa segunda vivienda adicional por cualquier tipo de inmueble y se amplía la bonificación del 20 al 50 por ciento.

También se han aprobado bonificaciones del 75 por ciento en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que se aplicarán en los primeros 30.000 euros.

GRUPOS

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha recordado que las familias numerosas se verán beneficiadas en el IBI y en algunas tasas, para señalar que "es una bonificación muy importante gracias a este grupo".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que son "injustas" porque la rebaja del IBI depende de la reducción del tipo del valor catastral que tiene que conceder el Ministerio de Hacienda.

Se tiene que bonificar no de modo lineal sino por valor catastral porque sino es "injusto y se privilegia a los que más tienen". Además, la mitad de los comerciantes tienen alquilado el local por lo que "no se favorece al comercio, sino al propietario que no bajará el alquiler".

El concejal del grupo municipal de ZeC, Alberto Cubero, ha apuntado que son "regresivas" porque se sube de un 4 a un 7 por ciento el IBI y ha alertado de que "lo peor" será la subida del bus "ese gran secreto de Estado". Va a pegar un billetazo y no beneficiará a los usuarios como tampoco la publicidad del tranvía", ha zanjado.

"IMPUESTO A LA MUERTE"

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha dicho que ha habido una bajada "generalizada" del IBI y del "impuesto de la muerte" en referencia a la plusvalía. El ICIO tiene bonificado del 30 por ciento en el comercio minorista y en el IBI solo a los propietarios que ejercen la actividad comercial. "Es un matiz que lo cambia todo", ha apostillado.

La rebaja del IBI es del 60 por ciento para las familias numerosas y del 70 por ciento de reducción para las familias numerosas de categoría especial. "Es una apuesta muy decidida por este colectivo y una forma de agradecer su esfuerzo por fomentar la natalidad".

El concejal del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, ha considerado que son unas ordenanzas "tramposas y regresivas" y ha recordado que los socialistas proponían una bonificación más alta a las familias numerosas pero con un tope en el valor catastral. "Así no se fomenta la natalidad, sino con escuelas infantiles que ha recortado la derecha", ha subrayado.

La consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha precisado que en el IBI no hay progresión real porque no se aplicar el IRPF, sino el valor catastral y ha comprobado que hay valores catastrales más altos en la periferia que en el centro de la ciudad. "No es progresivo bonificar a los que heredan con ese impuesto a la muerte", se ha preguntado al concluir.