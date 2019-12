L'EMT de València aprova aquest divendres portar el frau al Tribunal de Comptes i al BdE després de l'acord del ple

Així mateix, explicarà les al·legacions que la companyia -a través del seu gerent, Josep Enric Garcia, i la seua responsable jurídica, Virgina Álvarez- va presentar el 14 de novembre al Tribunal de Comptes després que el grup municipal de Ciutadans (Cs) elevara una denúncia davant aquest òrgan pel frau i amb la finalitat de "precisar" qüestions plantejades en aquest escrit que els responsables de la companyia consideren "errònies", segons han indicat a Europa Press fonts de l'entitat.

Tant l'acord per a donar compliment a la decisió del ple municipal com l'explicació de les al·legacions es duran a terme en una sessió extraordinària del consell d'administració de l'EMT convocada per a les 12.30 hores d'aquest divendres, com ha anunciat la companyia en un comunicat.

Aquesta reunió tindrà lloc després de la prevista a les 11.00 hores amb la finalitat d'informar de la decisió del Tribunal de Comptes de nomenar un instructor per a practicar diligències d'investigació sobre les possibles irregularitats comeses en la jubilació parcial en l'empresa, aprovar el plec de condicions per a la contractació del manteniment de diversos autobusos i proposar la pròrroga del manteniment del Sistema d'Ajuda a l'Explotació.

L'Ajuntament de València va acordar aquest dijous en ple instar el consell d'administració de l'Empresa Municipal de Transports, com a empresa pública municipal, a portar el frau detectat en els seus comptes al Tribunal de Comptes i al Banc d'Espanya. Així mateix, va reiterar el "compromís" d'assumir "amb caràcter vinculant" el dictamen de conclusions que elabore la comissió de treball oberta en el si de la companyia per a investigar aquesta estafa.

L'EMT ha assenyalat que assumirà el mandat del ple i que, en conseqüència, comunicarà al Tribunal de Comptes els fets esdevinguts entre el 3 i el 23 de setembre, període en el qual es va dur a terme el frau.

L'entitat ha considerat que aquesta comunicació al Tribunal de Comptes "servirà per a aclarir l'escrit de caràcter partidista que va presentar en el seu moment Ciutadans, on parla d'una 'estafa informàtica'. Així mateix, ha exposat que l'escrit de Cs "a més de presentar diverses manques, està ple de juís valoratius i ofereix informació esbiaixada de les auditories".

"L'objectiu de l'escrit de Ciutadans era fer mal a l'empresa i dificultar la recuperació dels diners", ha explicat el president de l'entitat i regidor de Mobilitat Sostenible en l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi (Compromís).

Grezzi ha destacat que la companyia comunicarà "exactament el que ha passat" i ha dit que esperarà a "que els tribunals dictaminen per a fer juís de valor". "El nostre principal objectiu és recuperar els diners i per a això estem treballant des del primer dia", ha subratllat.

"NO VA SER UNA ESTAFA INFORMÀTICA"

L'EMT ha apuntat que les seues al·legacions al Tribunal de Comptes després de l'escrit de Ciutadans "van en el mateix sentit del que s'està descobrint en la comissió d'investigació" oberta en l'empresa. "Les compareixences en la comissió apunten al fet que no va ser una estafa informàtica i que uns estafadors fora de l'EMT van perpetrar el frau", ha exposat la companyia.

En aquesta línia, ha agregat que "presumptament, van comptar amb la irresponsabilitat d'una treballadora que es va saltar tots els procediments i amb la falta de control i de mesures de diligència reforçada en la custòdia dels fons per part d'empleat o empleats de l'entitat bancària" que va cursar les transferències.

Respecte a la comunicació al Banc d'Espanya pel frau, l'EMT ha assenyalat que el seu consell d'administració aprovarà efectuar-la "a partir del pròxim 16 de gener, atenent també a l'acord plenari.