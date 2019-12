Av.- Fiscalia rebaixa a entre dos i cinc anys les penes per als quatre acusats del presumpte desfalc en Les Arts

En concret, sol·licita cinc anys per a qui va ser responsable d'Administració del Palau Ernesto Moreno; tres anys per al president del consell d'administració de Patrocini, José Antonio Noguera Puchol; i per al conseller delegat de Patrocini Joaquín Maldonado; mentre que reclama dos anys de presó per a l'excònsol de França a València i administrador de la societat Radcliffe Pablo Broseta.

Inicialment, el fiscal encarregat d'instruir aquest procediment, Vicente Torres, qui no ha pogut seguir el judici després de ser designat recentment magistrat del TSJCV, demanava set anys de presó per a tots els acusats excepte per a Moreno, per al qui reclamava huit.

No obstant açò, el representant del ministeri públic que ha seguit la vista ha decidit modificar l'escrit de qualificació provisional i rebaixar les penes després d'eliminar el delicte de falsedat documental així com suprimir la modalitat continuada del de malversació i prevaricació administrativa.

En aquest procediment també estava acusada l'exintendent del Palau de Les Arts Helga Schmidt, però no ha arribat a asseure's en la banqueta després de morir el passat mes de setembre, amb el que ha quedat extingida la seua possible responsabilitat penal.