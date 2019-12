Podem exigeix al Consell que medie entre Acciona i Ford Almussafes per a evitar 120 acomiadaments

El diputat 'morat' Ferran Martínez s'ha reunit amb representants sindicals de la planta, que li han transmès la necessitat de trobar una solució per a preservar les ocupacions i han advertit que "els motius de fons que expliquen aquest ERO són abaratir costos laborals, despatxant treballadors amb anys i dècades d'experiència en l'empresa i sous que amb prou faenes sobrepassen els 1.000 euros".

L'edat mitjana dels treballadors afectats frega els 50 anys, i 43 d'ells són majors de 55 anys. A açò se suma que "l'empresa pretén aplicar-los la reforma laboral del PP, pagant una indemnització de 20 dies per any treballat fins a un màxim d'un any de sou", denuncia Podem en un comunicat.

"Les empreses auxiliars contractades per Ford donen treball a milers de treballadors, però molts d'ells pateixen unes condicions laborals d'enorme precarietat", subratlla, recordant que els pressupostos de la Generalitat per a 2020 contemplen subvencions a Ford per valor de 17,4 milions i que "en els últims huit anys, la multinacional ha rebut més de 100 milions d'euros en subvencions des de Presidència, Hisenda i Economia".

En aquest context, Podem veu necessari que el Govern valencià -on està integrat al costat de PSPV i Compromís- intervinga i puga establir una mediació amb Acciona Facility Services i Ford que oferisca una solució als afectats i preserve els llocs de treball.

En la reunió, el diputat ha abordat la situació de la planta valenciana amb Salvador Ferrer, president del comité d'empresa en Acciona FS; Javier Lopez Talens, secretari del comité d'empresa en Acciona FS, i Pau Tomas Alberola, membre del comité d'empresa. Els treballadors estan en vaga indefinida des del 3 de desembre.