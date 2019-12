El Port de València tanca temporalment per les ratxes de vent arriben als 98 km/h a Portell de Morella

Encara que durant la nit no s'han registrat incidències, d'acord amb la informació facilitada pels Consorcis Provincials al 112 GVA, a primera hora del matí els bombers de Castelló s'han mobilitzat per a diversos servicis.

Un d'ells, per a la retirada i sanejament de cobertes i embellecedores d'uns balcons que havien sigut arrancats pel vent a Sogorb, amb perill de caiguda a via pública, i un altre per a retirar un arbre caigut en la CV 236 a Toràs, direcció a Begís.

Per la seua banda, el Consorci de Bombers de València han mobilitzat els forestals de la Generalitat d'Alfara i Olocau per a controlar cremes agrícoles.

Segons Avamet, a Vilamalur el vent ha arribat als 79 km/h i a Titagües a 77. D'acord amb l'Agència Estatal de Meteorologia, a Bétera (València), als 76 km; a Xàbia, 70; a Bunyol, 63; Utiel, 62; Torreblanca, 60; Xàtiva, 58; Xelva, 54; Llíria, 54; Rojals, 54; Montanejos, 53 i Sogorb, 52.