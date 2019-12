Metrovalencia modifica els seus horaris a partir del dia 24 amb motiu del Nadal

20M EP

Metrovalencia aplicarà a partir del dimarts 24 de desembre l'horari de Nadal per als servicis de tramvia i del 26 per al metro, que es mantindran en vigència fins al 3 de gener, tenint en compte que el dia 4 és dissabte, el 5 diumenge i el 6, Dia de Reis, festiu, per la qual cosa aquestes dates mantenen els seus horaris habituals de la resta de l'any.