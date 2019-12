El corrent sobiranista del Bloc celebra que es "faça justícia" amb Junqueras i demana al Govern "un canvi de rumb"

En un comunicat, aquest corrent ha destacat que la sentència és "una bona notícia de cara a resoldre el conflicte d'una manera democràtica i posar fi a la deriva autoritària en la qual ha entrat l'Estat espanyol i que està degradant la qualitat de les institucions".

El coordinador de Bloc i País, Vicent Fernàndez i Capilla, ha instat el Govern central a "enfocar la solució del conflicte territorial que hi ha sobre la taula de manera democràtica, ja que Espanya no pot continuar rebent més i més derrotes judicials a Europa sense posar en perill la qualitat democràtica de les seues institucions".

"De la mateixa manera -prossegueix el dirigent- el debat territorial i la pluralitat de l'Estat ha d'enfocar-se més sobre la base de l'article 156 de la Constitució, que proclama la suficiència econòmica i fiscal de les comunitats autònomes, que no s'aplica amb nosaltres i que posa en perill la sanitat i l'educació, així com altres pilars bàsics de l'Estat del Benestar, i menys l'article 155, que és un atac a la democràcia, ja que passa per damunt de la voluntat dels pobles d'una manera agressiva i, a més, no soluciona res".

Finalment, Vicent Fernàndez i Capilla ha reafirmat la seua convicció que "el futur d'un País Valencià amb cohesió social i un horitzó de vida digna per a tots els valencians passa perquè isca un Bloc fort i més valencianista del VIII Congrés, que tindrà lloc al juny de 2020".