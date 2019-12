Los regantes temen una intención del Ministerio de revisar las reglas de explotación del trasvase

Así lo ha manifestado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, en el tradicional desayuno informativo con motivo de estas fechas, donde ha dejado claro que están viendo "con lupa" con los servicios jurídicos la orden del Ministerio y "si hay detrás algún atisbo de responsabilidad penal lo perseguiremos".

Porque, ha criticado, la nota de prensa del Ministerio decía que "debido a la contaminación difusa de la agricultura en el Mar Menor no se trasvasa" y eso, a su juicio, "es prevaricar, porque estaría por demostrar a ver qué informes definen con esa claridad que hay una agricultura que perjudica al Mar Menor".

"No sé quién puede demostrar que el regadío de Elche perjudica al Mar Menor, eso es mentira", ha zanjado el presidente del Scrats, quien ha anunciado que intentarán plantear una querella por prevaricación.

En esta línea, ha confesado que le surge también el miedo de que se mueva algo relativo al trasvase, porque cada vez que ha ocurrido en España "ha sido a peor", independientemente del partido que lo haya hecho "de los dos que han gobernado".

"Porque he puesto tibio a uno y a otro, no me ha temblado el pulso para decir lo que he tenido que decir de un partido y de otro, ni me temblará el pulso, porque no vivo de los partidos y cada vez que ha habido una modificación legislativa del trasvase ha sido a peor y quien protestaba en la oposición no ha mejorado o corregido lo que se había hecho mal, al revés, ha inventado otra excusa para meterle otro rejonazo al trasvase y al regadío", ha lamentado.

