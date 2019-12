Detingut per estafar 43.000€ a una anciana fent-li creure que recuperaria restes dels seus pares

Segons ha informat aquest cos de seguretat en un comunicat, l'estafador va contactar amb la víctima i es va oferir per a accelerar la cerca de les restes mortals dels seus pares. Per a poder efectuar tal gestió va ser sol·licitant a la dona diferents quantitats amb les quals sufragar les seues suposades indagacions.

D'aquesta forma, durant mesos va anar alimentant l'esperança de la víctima amb dades falses perquè li anara proporcionant majors quantitats d'efectiu cada vegada.

El modus operandi era molt elaborat i va arribar a fer creure a la víctima en un moment donat que havia localitzat unes restes que podien coincidir amb les dels seus ascendents, encara que necessitava més diners per a poder efectuar unes proves d'ADN a Londres, una invenció del presumpte estafador, han precisat les mateixes fonts.

Sempre comunicava a la víctima que havia de guardar secret de tot l'actuat per a no entorpir la suposada cerca i van ser els coneguts de la dona els que li van fer veure la necessitat de contactar amb la Policia Nacional.

El Grup VI de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de Policia Nacional de Benidorm va començar la investigació i va aconseguir la identificació del presumpte autor de l'estafa, que va ser arrestat. El detingut està acusat d'un delicte d'estafa i va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Benidorm.

La Policia Nacional ha recordat que per a sol·licitar qualsevol document o restes fòssils de la Guerra Civil la ciutadania ha d'acudir als centres o oficines establits per a tal fi, com el Centre Documental de la Memòria Històrica o l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, per a evitar "ser estafats i caure en mans de persones sense escrúpols".