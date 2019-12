El gerent de l'EMT de València va demanar al novembre l'arxiu de diligències en el Tribunal de Comptes per l'estafa

Així consta en les delegacions que Garcia Alemany va presentar davant la Secció d'Enjudiciament del Tribunal de Comptes després de rebre el 7 de novembre la notificació del procediment obert en relació al frau, un document al qual ha tingut accés Europa Press.

Es dona la circumstància que aquest mateix dijous l'Ajuntament de València ha decidit aquest dijous instar el consell d'administració de l'EMT a portar el frau de quatre milions d'euros detectats en els seus comptes al Tribunal de Comptes i al Banc d'Espanya amb els vots a favor dels regidors que conformen el Govern del Rialto, Compromís i PSPV.

El recent acord contempla instar el consell d'administració de l'EMT al fet que en la seua sessió d'aquest divendres aprove "comunicar al Tribunal de Comptes els fets esdevinguts entre el 3 i el 23 de setembre de 2019 que van resultar en un frau contra l'EMT per valor de 4 milions d'euros".

Fa poc més d'un mes, en el seu escrit d'al·legacions al procediment obert en el Tribunal de Comptes, el gerent de l'EMT va plantejar la falta de competència de la jurisdicció comptable, ja que recorda que la pròpia Llei del Tribunal de Comptes assenyala que no correspon a eixa jurisdicció l'enjudiciament de fets constitutius de delicte o falta.

En el text recorda que en aquest cas ell mateix va denunciar davant la Policia Nacional aquest cas i està sent investigat en l'àmbit penal ja que "es desprenen indicis que fan pensar que els fets puguen revestir característiques de delicte".

Per açò, assenyala que, "estant la causa penal oberta, mentre en la mateixa no es determine la inexistència de fets constitutius de delicte o falta, ha de procedir-se a l'arxiu del present procediment en la jurisdicció comptable".

En cas que s'entenga procedent l'enjudiciament comptable, al·lega Garcia Alemany que "l'estafa patida per EMT València no té naturalesa informàtica, doncs si bé els estafadors han falsejat comptes de correu electrònic per a fer-les passar per comptes de correu d'EMT o del despatx d'advocats Deloitte, no s'ha accedit de forma remota a cap equip d'EMT ni s'ha extret informació per aquest mètode".

"L'estafa patida va consistir que les persones autores es van fer passar pel President del Consell d'Administració, Giuseppe Grezzi, i per un advocat del despatx Deloitte (despatx que actualment porta l'assessorament fiscal de l'empresa), per a guanyar-se la confiança de la cap de negociat d'Administració, Celia Zafra, la qual, canviant els procediments de pagament establits en l'empresa, va ordenar huit transferències a dos comptes bancaris de dos societats domiciliades en la Xina", apunta.

Així mateix, indica que les auditories a les quals s'ha sotmès la societat en els últims temps "recomanen un pla enfront de les ingerències de caràcter informàtic i, al mateix temps, recomanen millorar el sistema de pagaments i firmes autoritzades", i "l'empresa ha tingut en compte totes aquestes consideracions, seguint per tant les recomanacions efectuades en cada auditoria".

També detalla sobre el pla de contingències informàtiques que "s'han realitzat nombroses accions en el departament de sistemes de l'EMT" i "prova d'açò és que els fets no han tingut un origen informàtic, al contrari del que s'afirma en l'escrit que inicia les presents diligències". Així, recalca que "els accessos a la xarxa i equips d'EMT València són segurs i no hi ha hagut cap fuga d'informació per aquest mitjà", tal com acredita un informe pericial encarregat a aquest efecte.

"NO HI HA HAGUT NEGLIGÈNCIA PROFESSIONAL"

"La realitat és que no hi ha hagut cap negligència professional de cap de les persones citades en l'escrit que inicia el present procediment, havent actuat totes elles segons els procediments establits segons el lloc, funcions i capacitat de cadascuna d'elles", sosté el gerent.

Així, explica que "l'execució de l'estafa ha sigut possible perquè els autors van persuadir a una directiva de l'empresa d'un nivell inferior (actualment despatxada i que no es troba entre les citades com a possibles responsables comptables) per a saltar-se els procediments establits, sabent ella que els protocols de transferència eren uns altres (mitjançant claus mancomunades electròniques), i havent participat en una operativa diferent, de cartes de pagament sense tinença d'originals i a la vista de factures mal emeses, sent a més en un moment temporal en el qual tant el gestor de l'entitat de crèdit com els seus superiors estaven de vacacions, estant una d'elles de permís de maternitat".

A més, considera que "és important matisar que aquesta operativa no haguera sigut possible sense l'actuació de l'entitat de crèdit, que executa les transferències ordenades per la senyora Zafra sense tindre a la seua disposició els supòsits originals de les cartes de pagament, ni les factures que estava pagant".

"Aquesta operativa era totalment nova pel que fa a les operacions habituals d'EMT, quant a la modalitat de realització de les transferències com en quan a la destinació i contingut de les mateixes".

"TOTS ELS MITJANS" EN MARXA PER A RECUPERAR ELS DINERS

Garcia Alemany insisteix que "des del mateix moment en què es descobreix l'estafa en data 23 de setembre de 2019, la Direcció de l'Empresa cursa denuncia davant la Policia Nacional, cursa denúncia en la policia xinesa, sol·licita la pericial informàtica que acompanya aquest escrit i interposa les accions pertinents tant a la Xina com a Espanya tendents a aclarir els fets i a recuperar els diners sostrets, utilitzant tots els mitjans al seu abast per a aconseguir aquest objectiu".

Per tot açò, considera que "a la vista de la forma en la qual han transcorregut els fets, resulta palés que no existeix responsabilitat comptable ni de reintegrament per abast per part de cap dels directius i administradors esmentats en l'escrit d'inici del present procediment, ni de cap altre de l'entitat" ja que "tots ells han actuat amb la diligència deguda, exigible als responsables i gestors de l'empresa".