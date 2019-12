La borrasca 'Elsa' posa en risc per fort vent i onatge les tres províncies valencianes

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), es preveu en la regió una jornada nuvolosa amb precipitacions, que podrien ser més intenses en l'interior. Les temperatures mínimes experimentaran un ascens notable i les màximes també pujaran encara que de manera més lleu. El vent bufarà del sud i sud-oest moderat, amb ratxes molt fortes, sobretot durant el matí.

La borrasca posarà en risc 45 províncies, concretament les 17 comunitats i, a més, la ciutat autònoma de Ceuta, en risc taronja (important) o risc (groc) per pluges.

Aemet avisa per risc important per fortes ratxes de vent que podran aconseguir els 130 km/h a Alacant, Castelló, València, Almeria, Cadis, Còrdova, Huelva, Jaén, Màlaga, Sevilla, Osca, Terol, Saragossa, Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Toledo, Àvila, Burgos, Palència, Salamanca, Segòvia, Soria, Valladolid, Zamora, Girona, Lleida, Madrid, Navarra, Badajoz, Càceres, La Rioja, Eivissa i Formentera.

De la mateixa manera, Múrcia, Mallorca, Menorca, Lugo, Tarragona també estaran en risc per vents, encara que en aquest cas per ratxes de vent entre 70-90 quilòmetres per hora.

Respecte a les precipitacions, Cadis, Granada, Jaén, Màlaga i Àvila estaran en risc important per pluges que podran acumular entre 80 litres per metre quadrat i 100 litres per metre quadrat en dotze hores. A més, Còrdova, Huelva, Sevilla, Huesca, Cantàbria, Ciudad Real, Toledo, Salamanca, Zamora, Barcelona, Lleida, Madrid, Badajoz i Càceres estaran en risc per pluges que podran registrar entre 15 litres per metre quadrat i 60 litres per metre quadrat en dotze hores.

Els avisos per fort onatge afecten Alacant, Almeria, Cadis, Granada, Huelva, Màlaga, Girona, Ceuta, La Corunya, Pontevedra, Eivissa i Formentera, Mallorca, Menorca i Múrcia i es podran aconseguir ones de fins a sis metres d'altura. Per aquest mateix fenomen, encara que solament per risc, també estaran València, Castelló, Astúries, Guipúscoa, Biscaia, Lugo, Tarragona, Cantàbria, Tenerife i La Palma.

En general, Aemet pronostica que el règim de nuvolositat abundant continuarà amb precipitacions predominant en la Península. S'espera que en l'oest de Galícia, Pirineus, altiplà sud i Andalusia ploga de manera forta o persistent i fins i tot amb presència de tempestats.

La cota de neu en la zona Cantàbrica se situarà entorn dels 1.000-1.400 metres, amb possibilitat d'augmentar fins als 1.400-1.800 metres, mentre que a Pirineus estarà en 2.000-2.400 metres i en la zona Ibèrica nord rondarà els 1.400-2.000 metres i en el sistema Central i Ibèrica oriental els 1.800-2.400 metres.

En relació amb les temperatures diürnes, no espera grans canvis. No obstant açò, les nocturnes aniran en descens en l'interior nord-oest i en augment localment notable en l'interior sud-est. No obstant açò, Aemet indica que les temperatures són superiors a les normals per a l'època de l'any i únicament haurà nevades al Pirineu.

Finalment, en la Península i Balears, els vents seran de l'oest i sud-oest, amb intervals de fort en quasi totes les zones i fort a la Meseta, Andalusia, nord-est, litoral mediterrani peninsular i Balears. A Canàries, els vents seran fluixos variables.