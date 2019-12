Aliaga se compromete en un acto celebrado en Mora de Rubielos a "seguir liderando el PAR"

Así lo ha subrayado ante doscientos militantes en un acto de celebración de Navidad organizado por la formación política en Gúdar-Javalambre, a la que han asistido miembros del partido de toda la provincia. "Me comprometo porque creo que este partido es muy útil y muy necesario para Aragón" ha dicho.

"No me voy a retirar, que nadie se piense que me voy a quitar del medio. Hemos firmado un acuerdo y lo vamos a cumplir", ha añadido en relación al pacto por el que el PAR está en el Gobierno de Aragón. "Volvemos a tener protagonismo" algo que en su opinión "hay que aprovechar" con "lealtad, entusiasmo y dedicación", ha manifestado.

"No os voy a dejar solos. Hemos firmado un acuerdo y vamos a llegar hasta el final, y vamos a llegar hasta 2023 con mucha más fuerza de la que tenemos hoy y el tiempo nos dará la razón", ha asegurado en su intervención ante los militantes.

El líder del PAR ha expuesto ante los militantes la gestión del PAR en el Gobierno de Aragón y el esfuerzo por sacar los proyectos adelante pendientes e importantes para esta Comunidad Autónoma. "Soy optimista y si no cometemos errores nosotros, no va a ser solo una legislatura", al tiempo que ha comentado y ha dicho que ante las amenazas, las armas son las que el PAR ha tenido siempre, "trabajar en equipo para ser útiles y llegar con fuerza a las próximas elecciones con el trabajo bien hecho".

En el acto han intervenido también el alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Ríos, anfitrión del acto, y el secretario ejecutivo de Acción Territorial del PAR, Alberto Izquierdo, quien ha hecho un llamamiento a "trabajar en equipo y seguir remando" por el Partido Aragonés.

Izquierdo ha apuntado que hay que "sentirse orgulloso" del PAR, por todo lo que ha hecho por Aragón, por la provincia de Teruel y también por la comarca Gúdar-Javalambre. "Prácticamente en todo lo bueno que tiene esta provincia de Teruel ha participado el PAR", ha destacado Izquierdo.

En el mismo acto, el PAR de Gúdar-Javalambre ha entregado reconocimientos a militantes históricos de la formación, comoJuan Pedro Alegre, alcalde del PAR en Linares de Mora durante cuatrolegislaturas; Manuel Lázaro, que fue presidente de la Comarca de Gúdar-Javalambre y alcalde de Manzanera, así como José Ángel Biel, expresidente del Partido Aragonés.