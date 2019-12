El Govern valencià tira avant el pressupost autonòmic en Les Corts

Les Corts Valencianes també van donar aquest dijous el vistiplau als pressupostos de la Generalitat per al pròxim any 2020. Ho van fer amb el suport dels grups que conformen el Consell del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, i el rebuig de PP, Ciutadans i Vox, en registrar-se 52 vots afirmatius i 44 en contra en una votació celebrada a última hora de la vesprada, després del debat de les últimes esmenes.

A més, l'aprovació va arribar després del vistiplau també aquesta setmana a l'anomenada Llei d'Acompanyament.

Els pressupostos, que aconsegueixen un total de 23.021,9 milions, “són uns comptes reivindicatius, basats en la responsabilitat i la prudència, que mantenen el creixement dels comptes de 2019 i consoliden els drets, la cohesió social i el creixement sostenible i innovador de la Comunitat Valenciana”, tal com va afirmar el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, quan va presentar el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2020 a la fi del passat mes d'octubre.

Amb els comptes aprovats, cada dia la Generalitat invertirà 39,1 milions d'euros en despesa social per a garantir els serveis bàsics fonamentals, quantitat que es desglossa en 18,5 milions d'euros per a Sanitat, 14,6 per a Educació, 4,4 per a Igualtat i Polítiques Inclusives, 1,07 milions per a Ocupació i 520.000 euros per a Habitatge.