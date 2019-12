L'Ajuntament de València aprova els comptes de 2020, que pugen un 5,8%

València s'ha convertit en una de les primeres grans ciutats espanyoles que aprova els seus pressupostos municipals, amb el suport atorgat en el ple d'aquest dijous pels grups que conformen el Govern local, Compromís i PSPV-PSOE, i amb el vot en contra de l'oposició (PP, Cs i Vox).

D'aquesta manera, l'Ajuntament disposarà en 2020 del pressupost més alt de la seua història (898 milions, un 5,8% més que enguany, i una mica més de mil si es tenen en compte els organismes dependents) i destinarà més fons a clavegueram, neteja i jardineria. Els comptes preveuen deixar el deute en 328 milions d'euros, enfront dels 750 de 2015.

El document inclou, a més, projectes com la remodelació de les places de la Reina i Bruges, dos col·legis i un institut. Els comptes del pròxim exercici han arribat a aquesta sessió plenària, l'ordinària de desembre, després d'haver passat pel ple ordinari de novembre, haver sigut aprovats inicialment i amb el mateix sentit del vot en aquella convocatòria i haver sigut sotmesos a exposició pública per a rebre al·legacions i reclamacions.

Després d'aqueixos tràmits la passada jornada es va donar el vistiplau final a la resolució de les al·legacions i al pressupost, a les seues bases d'execució i a la plantilla de personal per a 2020.

Durant el debat dels comptes municipals d'aqueix exercici, l'oposició va censurar “la pujada d'impostos” i que el percentatge d'execució d'inversions siga “baix”, mentre que l'equip de govern, per part seua, va rebutjar aqueixes crítiques i va negar totes dues circumstàncies.

En el ple es van sotmetre a debat i votació també l'Ordenança Fiscal General i les referides als impostos d'activitats Econòmiques, Vehicles de Tracció Mecànica; Construccions, Instal·lacions i Obres, i Béns immobles. Igualment, es van votar i van acordar definitivament taxes com la de Taules i Cadires, clavegueram, centres residencials municipals per a persones amb discapacitat intel·lectual, guals, actuacions urbanístiques i extinció d'incendis.

D'altra banda, l'última sessió plenària de l'any també va servir perquè els dos socis del Govern municipal acostaren posicions en alguns dels temes en els quals han tingut desacords en les últimes setmanes. A través de dues mocions conjuntes, Compromís i PSPV van acordar, d'una banda, portar al Tribunal de Comptes i al Banc d'Espanya l'estafa patida per l'Empresa Municipal de Transports (EMT), un extrem defensat pels socialistes.

Per un altre, totes dues formacions van sol·licitar que “sota criteris tècnics” s'avalue “la necessitat d'una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA)” per a dur a terme o no l'ampliació del port. L'acord contempla remetre als ministeris competents “l'informe múltiple dels diferents serveis municipals sobre la matèria a l'Autoritat Portuària com a resposta a la seua petició d'informe davant la construcció i explotació, en règim de concessió administrativa, de la nova terminal de contenidors de l'ampliació nord del port de València”.

Compromís i PSPV van precisar que aquesta actuació “haurà de complir amb tota la normativa mediambiental vigent” i van sol·licitar “a la llum d'aquests informes i baix criteris tècnics que avaluen la necessitat d'una nova declaració d'impacte ambiental”. Igualment, a través de l'acord plenari, van rebutjar “un model de creixement depredador amb el medi ambient com el que van impulsar les anteriors administracions valencianes”.