935 col·legis ja tenen equips de mediació en conflictes

Un total de 935 centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià compten aquest curs amb equips de mediació escolar. Això es tradueix en què al voltant de 23.400 alumnes de Primària i Secundària estan implicats directament com a mediadors en la resolució pacífica de conflictes a les aules.

“La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes. És un intent de treballar amb l'altre i no contra l'altre, a la recerca d'una via pacífica i equitativa per a afrontar els conflictes en un entorn de creixement, d'acceptació, d'aprenentatge i de respecte mutu”, va explicar aquest dijous la directora general d'Inclusió Educativa, Raquel Andrés, que aquesta setmana ha participat en la setzena edició de la Trobada d'Alumnat Mediador, que s'ha celebrat en l'IES Benlliure de València.

L'organitzador d'aquestes trobades és el professor José Ignacio Magdalena, coordinador de l'equip de mediació de l'IES Ausiàs March de Manises. Va explicar aquest dijous que aquestes jornades, “a més de per a reflexionar sobre problemes d'actualitat o la convivència, són també un premi per a l'alumnat que està treballant tot l'any per a millorar el clima a les aules”.

Raquel Andrés va remarcar que l'alumnat mediador “està fent un treball fantàstic, sobretot perquè si detecten algun cas en el qual cal fer una resolució de conflictes el traslladen a la comissió de mediació i des del respecte, la tolerància i l'empatia fan un treball de resolució entre iguals”.

El Govern del Botànic va crear fa quatre cursos la figura del coordinador d'igualtat i convivència. Des del curs 2016- 2017 tots els centres docents sostinguts amb fons públics tenen un coordinador d'igualtat i convivència, que és un professor o professora de cada centre educatiu.