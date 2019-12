Císcar reconeix la seua cal·ligrafia en les notes d'un document del cas IVAM

L’exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar, processada per irregularitats greus durant la seua gestió de l'organisme, va reconéixer aquest dijous la seua cal·ligrafia en diverses anotacions presents en diversos papers que obren en la causa.

Les notes estaven manuscrites en documents relatius a processos de contractació del transport d'obres d'art sobre els quals la Fiscalia Anticorrupció havia demanat una anàlisi cal·ligràfica, que ja no serà necessària.

Aquestes proves corresponen a la segona de les causes que Císcar té obertes per corrupció. En ella s'investiguen quatre caixes de seguretat de les quals va disposar durant el seu mandat (2004-2014) i un possible desviament de fons de l'IVAM cap a una galeria madrilenya, a la qual va comprar una obra del seu fill per 41.760 euros. El document en qüestió va ser trobat durant el registre d'una de les empreses d'un empresari del transport que va treballar per a l'IVAM.

L'altra peça judicial que té oberta Císcar en el mateix jutjat és més greu. En ella, la Fiscalia Anticorrupció demana per a ella cinc anys i mig de presó i una multa de 144.000 euros per delictes continuats de falsedat documental, prevaricació i malversació en la seua modalitat agreujada. Se li mputa la compra d'obres presumptament falses de l'escultor Gerardo Rueda per les quals hauria pagat quatre milions d'euros.