Reducir la contaminación de la Metrópoli es posible gracias a la Zona de Bajas Emisiones

A partir del 1 de enero los humos contaminantes no entran en la Zona de Bajas Emisiones Rondas Barcelona (ZBE Rondas BCN).

Los vehículos que no tienen el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, correspondientes a las categorías Cero, Eco, B y C, no podrán circular de lunes a viernes laborables de 7 a 20 horas por Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y sectores de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat. "Implementar esta restricción es importante para mejorar la calidad de aire", dice Joan Maria Bigas, director de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB.

El objetivo de la medida es reducir en un 15% la presencia de dióxido de nitrógeno (NO2) y en un 6% las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Sin vehículos contaminantes

La puesta en marcha de la ZBE sacará de circulación 115.000 vehículos, unos 85.000 coches y 30.000 motos, calculan en el AMB.

Esta iniciativa es impulsada por el AMB con el Ayuntamiento de Barcelona y con los otros municipios implicados. Todos aprobarán ordenanzas que serán homogéneas antes de fin de año.

Cómo sabes si mi coche está afectado

Desde el webzbe.barcelona, el AMB coordina la información a los usuarios y el control de esta medida. Allá los propietarios de vehículos pueden verificar si el suyo está afectado y gestionar permisos de excepciones.

Llevar la etiqueta no es obligatorio pero sí recomendado, porque facilita el control que realizarán la Guardia Urbana y las policías locales. Si un coche puede circular pero no tiene el distintivo, lo puede adquirir a las oficinas de Correos,

en gestores colegiados o en talleres mecánicos asociados al Gremio de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona.

Cómo se controlará

El control de la ZBE se hará con una red de 120 cámaras y 20 puntos de control, que estarán instalados en las calles del área libre de vehículos contaminantes.

Además, habrá unidades especiales con cámaras a bordo para reforzar la vigilancia.

El AMB, con una tecnología de vanguardia, centralizará la verificación de los vehículos que sean detenidos por los cuerpos policiales. En caso de infracción, entre el 1 de enero y el 1 de abril el conductor recibirá un aviso, pero pasado

este lapso de tiempo podrá ser sancionado con una multa de 100 euros, o de 200 euros si es reincidente.

Dónde dejar el coche

Desde el AMB hace varios años que se impulsan medidas para cambiar de hábitos e instar a dejar de usar el coche o la moto y optar por el transporte público. Una de las alternativas es la red de Park & Ride, estacionamientos que solo pueden ser utilizados por conductores de vehículos que lo aparcan para coger un tren, metro o buzo a su destino.

Las plazas se reservan gratuitamente por medio de una aplicación. Actualmente hay 600 disponibles en Castelldefels, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern " y tenemos el objetivo de llegar a 1.600 plazas", precisa Bigas.

Las futuras ubicaciones estarán en Cornellà de Llobregat , Sant Boi, Gavà, Cervelló, Badalona y El Papiol.

La tarifa metropolitana de transporte, en vigor desde enero de este año, permite usar los títulos de una zona por todos los desplazamientos que tengan origen y destino en cualquier de los 36 municipios del área.

Por otro lado, la tarjeta T Verde se otorga a los propietarios de vehículos que libren su para ser desguazado, y a cambio pueden usar toda la red de transporte público del ATM (Autoritat del Transport Metropolità) de manera ilimitada durante tres años.

Esta medida permitió sacar de las calles 5.600 coches y motos. Bigas y Carles Conill, director de Servicios de Movilidad Sostenible del área Metropolitana de Barcelona, niegan que la llegada de nuevos usuarios pueda colapsar los servicios de transporte público.

"Estimamos que habrá un 5% más de viajeros, que serían unas 100.000 personas más al día", dicen, y puntualizan que en caso de ser necesario, el ATM tiene planes para reforzar los servicios rápidamente.

¿Puedo no circular por la ZBE?

1. La restricción no se aplica a las mismas rondas. Un vehículo que no tiene el distintivo ambiental de la DGT Cero, Eco, C y B puede circular por ellas, pero tiene prohibido ingresar en la Zona de Bajas Emisiones.

2. La medida tiene una moratoria de un año para autobuses y autocares (categorías M2 y M3), así como furgonetas, furgones y camiones (N). Los taxis y vehículos históricos están afectados como cualquier otro.

3. Quedan excluidos los vehículos de personas con movilidad reducida, así como las unidades de servicios especiales (policía, bomberos y ambulancias) o esenciales (médicos o funerarias).

4. Los vehículos que no estén autorizados pueden solicitar en el web zbe.barcelona hasta 10 permisos diarios al año, con un coste administrativo de dos euros por jornada de uso. Hay bonificaciones para los quién tengan rentas más bajas.

5. Los vehículos extranjeros están sometidos a las mismas restricciones. Previamente, los propietarios tienen que ingresar en el web de la ZBE para obtener el certificado equivalente la etiqueta ambiental, a un coste de cinco euros, y que es válido por dos años.