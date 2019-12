Alba Vergés: "El 25% de presupuesto de Salut se destinará a la atención primaria"

En plena negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2020, el Govern anunció que se destinarán más de 900 millones de euros respecto al último presupuesto aprobado, que es del 2017, a la conselleria de Salut.

¿Cuáles serán sus prioridades una vez ha conocido este incremento en el presupuesto para la conselleria que usted dirige? Servirá para apuntalar la política que ya estamos haciendo. Hemos reiterado que se han acabado los recortes, y que la sanidad necesita más inversión para desarrollar las prioridades que tenemos: la atención primaria, los profesionales y ver cómo introducimos la perspectiva de género en las políticas de salud de una forma efectiva.

Su departamento sufrió muy de cerca los recortes, que afectaron sobre todo a la atención primaria y llevó a los médicos a convocar una huelga histórica. Pasado un año, los facultativos hacen balance y exigen que un 25% del presupuesto se destine a la atención primaria. ¿Lo ve posible? Sí, de hecho contemplamos que un 25% se destine a la atención primaria. Hemos intentado recuperar las condiciones laborales de los profesionales que se habían visto mermadas por los recortes, y también recuperar la inversión. Piense que en Salut siempre necesitamos más recursos, sobre todo ahora que estamos en una época de demanda creciente.

¿Realmente se ha empezado a revertir la situación que se creó tras los recortes? Estoy muy satisfecha de haber tenido la capacidad de recuperar condiciones laborales y de haber cumplido los compromisos adquiridos tras la huelga. En atención primaria, por ejemplo, partimos de la base de que una parte de la inversión se destinará a que sea el eje vertebrador del sistema de salud y pueda resolver los problemas de nuestra ciudadanía. Esto se traduce en 30 millones de euros en 3 años que ya se están empezando a ejecutar.

Uno de los problemas es la falta de especialistas, por ejemplo, médico de familia o pediatría son las menos demandadas. ¿Qué mensaje trasladaría a los estudiantes que aún no han escogido especialidad? Que la atención primaria es una de las tres prioridades de nuestro sistema. Que la atención primaria no solo son los médicos de familia, son también las enfermeras y los administrativos que forman un equipo de trabajo que son referentes para la ciudadanía. Por eso les queremos dar el prestigio que les corresponde y que los estudiantes no lo vean solamente como un trabajo, sino que vaya mucho más allá, que lo vean como una opción profesional, de desarrollo profesional.

Otra de las críticas son las listas de espera. ¿Realmente se están reduciendo? Lo que hemos hecho son unas auditorías de calidad para conocer qué es lo que no funciona bien en determinados centros para mejorar: identificar dónde están los problemas centro a centro y territorialmente. Somos más garantistas que nadie en fijar unos tiempos de referencia para tener acceso a pruebas diagnósticas y visita con especialistas. Pero no es fácil.

¿Por qué? Nosotros tenemos total responsabilidad en el ámbito de la salud, tenemos todas las competencias y la exigencia de la ciudadanía viene toda a nosotros, pero no tenemos los recursos. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad anuncia la gratuidad de la vacuna para la Hepatitis C y este anuncio nos cuesta a nosotros 323 millones de euros. Y esta situación es crónica, nosotros no podemos prever unos presupuestos respecto al PIB. Las competencias las tenemos todas y en cambio no tenemos todas las herramientas, no tenemos la llave de la caja.

Si hablamos de investigación, Catalunya quiere ser un referente en Europa creando una gran alianza entre centros... Estamos hablando de los institutos de investigación que van ligados con los principales hospitales de Catalunya empezando por los del ICS. Es una mentalidad de construir una política de país que está abierta a Europa y al mundo. Se trata de defender que las ciencias de la vida y la salud son una parte importante de nuestro país, y que las debemos potenciar desde la investigación hasta la asistencia. Crear este ecosistema es muy importante también para atraer talento.

El viernes se inauguró una exposición en el Palau Robert sobre el sistema de Salut. Entre los datos, destaca el liderazgo mundial de Catalunya en trasplantes... Sí, y este elevado nivel de donación se consigue teniendo un país con vocación de querer garantizar derechos. Lo primero es el título de la exposición: Universal, que quiere decir no dejar a nadie atrás y que todo el mundo se sienta involucrado en el sistema porque es entonces cuando sientes que quieres defender este sistema. Un ejemplo es el Banc de Sang i Teixits para la donación de sangre con esa solidaridad altruista, arraigada y tan querida por la población. Somos líderes mundiales en trasplantes, en supervivencia del cáncer... o en ensayos clínicos que quiere decir tener 6.000 ensayos clínicos en nuestros hospitales que se traducen en oportunidades de tratamiento para nuestros pacientes. Es una mirada de la sanidad hacia la ciudadanía, y así nos lo reconocen internacionalmente.

"El sistema sanitario es tan machista como lo es nuestra propia sociedad"

Ha mencionado que una de las prioridades de su departamento es la introducción de la perspectiva de género en la sanidad... Sí, se trata de no olvidar lo que pasa de forma distinta a más de la mitad de la población que somos las mujeres. Se trata de visibilizar a una parte invisibilizada. Hablamos por ejemplo de patologías propias de la mujer a las que no se le ha dado la misma importancia, ni desde el punto de vista asistencial ni de la investigación. Una salud neutra al género es una salud ciega a la realidad.

Pero se trata de un sector con muchas mujeres. Debemos decir claramente que el sistema sanitario es tan machista como lo es nuestra propia sociedad. Además, nuestro sector es un sector feminizado, no solo por las enfermeras, sino que se están feminizando las profesiones y esto lo debemos tomar como una oportunidad de cambio.

¿Se está haciendo ya? Se trata de empezar poco a poco. Le pongo un ejemplo: el modelo de atención a la endiometrosis, una enfermedad totalmente invisible y que afecta al 10% de las mujeres, que no es poco, y que nadie conocía. Hemos de potenciar también el liderazgo femenino en nuestras instituciones, por ejemplo en el ICS estamos haciendo un programa y los datos son flagrantes al ver que son muy pocas las mujeres que dirigen equipos. Para ello hemos creado un Consejo Asesor que confecciona la estrategia en perspectiva de género.

Y si sumamos prioridades, la prevención sería otra y aquí encontramos la futura ley de adicciones. Es un ejemplo paradigmático de cómo está cambiando la sociedad, y de cómo hemos de adaptar nuestro sistema de salud. Esa ley de adicciones es muy diferente a la actual porque hay nuevas realidades hoy que son fruto de la sociedad de información, del acceso a internet y de otras adicciones más allá del tabaco o el alcohol. Se trata de conocer bien al ciudadano y que sus necesidades sanitarias hoy tienen un entorno determinado que van más allá de un medicamento que puedes prescribir.