Quique San Francisco confiesa en 'Ven a cenar conmigo': "Tengo fama de pasota, de perdido, de borracho y no es cierto"

Este miércoles se estrenó una nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Esta nueva entrega está formada por Suso Álvarez, Topacio Fresh, María José Cantudo y Quique San Francisco.

En el primer programa de la nueva temporada, el anfitrión fue Quique San Francisco. Los invitados fueron citados en el hotel donde el actor vive actualmente, algo que les sorprendió.

María José Cantudo llegó a pasar un mal rato, ya que no quería que nadie la vieran andando sola por un hotel. Por su parte, la galerista Topacio Fresh, bromeó y confesó que cuando se enteró que el anfitrión vivía en un hotel se creía que iba a ser Pamela Anderson o Kevin Costner.

Quique San Francisco confesó que para él lo peor es vivir sólo, "es jodido porque es el peor público. Yo no podría vivir sin la gente. Si estoy conmigo mismo, se me ocurren cosas que no están bien", añadió el anfitrión.

Otro de los temas que estuvieron presente durante la cena fue de la "mala fama" que tiene el actor, ya que siempre le han tachado de pasota o alcohólico, algo que no es cierto.

"Escogí la vida y me costó mucho esfuerzo. Me metí en un gimnasio 6 horas diarias porque se pasa muy mal con las adicciones. Es una época que la recuerdo tristemente porque no hay nadie de los que estaban, que eran amigos íntimos míos", confesó sobre su época con las drogas.