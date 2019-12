Pleno aprueba 400.000 euros en reconocimientos extrajudiciales llevados por el PP con críticas de la oposición

En una sesión dedicada en 16 de los 35 puntos al abono de facturas mediante este instrumento, los concejales de las distintas áreas afectadas han asegurado que se están "haciendo bien las cosas" y han defendido la labor de "los 1.000 funcionarios que manejan 500 expedientes". "Los llevan impecablemente", ha dicho la primera teniente de Alcalde, María Vázquez.

A Vázquez, quien ha sido especialmente crítica con las intervenciones del portavoz municipal de Ciudadanos (Cs), Miguel Cazorla, acusándolo de "disfrutar haciendo ruido injustificado", se ha sumado el concejal de Servicios Municipales, Juan José Alonso, para quien la oposición ha hecho de un "procedimiento completamente legal y justificado, un arma política" al tiempo que el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha indicado que "la inmensa mayoría" de las facturas llevadas a pleno "han entrado fuera de plazo".

Los puntos referentes a las facturas presentadas por el actual operador de telefonía, por una cuantía que asciende a más de 124.000 euros, han sido los que más intervenciones han suscitado. La primera teniente de Alcalde ha aludido a la "cascada" de recursos, el último "hace dos días" y que ha aportado al pleno, presentados este operador para "paralizar" la nueva adjudicación.

"Les anticipo que van a seguir llegando facturas", ha dicho Vázquez, quien ha asegurado que el Ayuntamiento estudia "emprender acciones legales" después de que el portavoz del Vox, Joaquín Pérez de la Blanca, lo haya sugerido por una "problemática que se remonta a un año y medio atrás".

En estos puntos, la portavoz municipal del PSOE, Adriana Valverde, ha recordado que estos procedimientos, aunque legales, "deben tener un uso excepcional ya que se emplean "porque no existen contratos que avalen esas facturas".

"En muchos casos se trata de gastos previsibles y esto no debería de suceder dentro de una gestión eficaz, diligente y con previsión", ha dicho para votar en contra de seis de los puntos con reconocimientos extrajudiciales de crédito presentados por el gobierno municipal por importe de más de 327.000 euros.

Los socialistas han expresado sus "dudas" ante el análisis de los expedientes afectados y han considerado que se "podría haber llevado a cabo contratos para esos servicios, porque eran previsibles, o se lleva dilatando en el tiempo esaa situación de falta de contrato a pesar de numerosas advertencias por parte del PSOE".

"No queremos ser cómplices del descontrol, la falta de planificación y hasta el poco interés por hacer bien las cosas y nos preguntamos que, sí no son capaces de preveer, cómo van a gestionar bien el dinero de todos los almerienses".

Más combativo se ha mostrado Cazorla (Cs), quien ha pedido al equipo de gobierno que no le "ridiculice" en las réplicas y ha achacado al PP "una mala práxis" administrativa. "Se ha convertido en algo habitual, una cierta soberbía y autocomplacencia, porque a ustedes solo les gusta rodearse de gente que les eche flores y no de quienes le dice cómo mejorar", ha afirmado.

El portavoz de la formación naranja ha aludido a una ausencia de "justificación objetiva" en la mayoría de los expedientes y ha insistido en que su grupo "no pone en tela de juicio" la legalidad sino que cuestiona "qué gestión se ha hecho para que llegue aquí ese reconocimiento".

Cazorla ha insistido en diferenciar "aquellos que se producen por cuestiones sobrevenidas" ante los que se ha pronunciado desde la abstención, y "aquellos que podían perfectamente haberse previsto, entre los que, una vez más, este equipo de Gobierno peca por exceso", a los que ha votado en contra.

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO, RETIRADO DEL ORDEN DEL DÍA

Por otro lado, el equipo de gobierno del PP ha retirado del orden del día el punto relativo al Plan de Acción contra el Ruido y Plan Zonal Específico de la zona acústicamente saturada de Almería después de Cs, Vox y PSOE lo hayan reclamado para que pase, antes del debate y aprobación en pleno, por la Mesa del Ruido.

La concejal del Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha señalado que el equipo de gobierno "no tiene ningún interés" en hacer "política destructiva con la oposición" y ha aceptado retirar el punto "para la puesta en marcha de nuevos mecanismos".

Desde las filas socialistas, el concejal Eusebio Villanueva ha acusado al PP de haber elevado a pleno un Plan de Acción contra el Ruido "un poco flojo" y que, además, no ha sido "consensuado con vecinos, empresarios y resto de afectados". "No ha habido participación, hay mucho malestar y se están creando conflictos que se podrían evitar", ha dicho para exigir al alcalde a que "no abandonen" este asunto.

Villanueva ha explicado que se lleva hablando del problema de conciliación entre el derecho al descanso y ocio en el centro desde 2011 y que resulta que, del propio diagnóstico elaborado, se desprende "que la zona saturada acústicamente ha aumentado; falta formación de la Policía Local; se crean conflictos entre empresarios y vecinos, y que el Plan de Acción contra el Ruido no es lo que tiene que ser".

"Faltan "mediciones de partida para que, cuando se arbitren medidas, se sepa si se ha mejorado o no" y se pueda actuar en consecuencia", ha dicho si bien Martínez Labella ha remarcado que esas mediciones sí existen.

Por su parte, Cazorla ha lamentado que el PP se haya visto obligado a retirar del orden del día el proyecto ya que "ha ignorado completamente la participación ciudadana, y ni siquiera ha pasado por la Mesa del Ruido".

"El equipo de Gobierno está demostrando una vez más que no cree en la participación ciudadana, por mucho que la concejal Martínez Labella se atreva a decir lo contrario", ha afirmado.