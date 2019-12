El Ayuntamiento insta a la EMT a llevar el fraude al Tribunal de Cuentas y al Banco de España

Estas decisiones se han adoptado en el pleno celebrado esta jornada en el consistorio, en la sesión ordinaria de diciembre, con los votos a favor de los concejales que conforman el Govern del Rialto, el ejecutivo local que integran Compromís y PSPV.

Con su respaldo, estas dos formaciones han sacado adelante la moción alternativa que han planteado a las iniciativas presentadas por el PP y por Cs y han zanjado las diferencias que han mantenido en los últimos días respecto a cuestiones relacionadas con la EMT y el fraude. Los tres grupos de la oposición, estos dos y Vox, han votado en contra de la propuesta del gobierno local.

El acuerdo contempla instar al consejo de administración de la EMT a que en su sesión de este viernes apruebe "comunicar al Tribunal de Cuentas los hechos acontecidos entre el 3 y el 23 de septiembre de 2019 que resultaron en un fraude contra la EMT por valor de 4 millones de euros".

Igualmente, plantea instar a este órgano a decidir en esta misma reunión la comunicación al Banco de España dicha estafa. La propuesta refrendada por el ejecutivo municipal se contempla con el "compromiso" de asunción de las conclusiones de la comisión de investigación.

El alcalde de la ciudad, Joan Ribó (Compromís), y la vicealcaldesa y portavoz del PSPV, Sandra Gómez, han anunciado el consenso alcanzado por estas dos formaciones respecto a estas cuestiones y la moción alternativa que lo formaliza antes del pleno. El primer edil ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y Gómez lo ha considerado "positivo" tanto "para los consejeros", como "para el consejo de administración", para "averiguar qué ocurrió" en la EMT, "cómo se puede evitar que vuelva a ocurrir" y "aplicar las medidas correctoras".

"Eso va a ayudar mucho en los objetivos que nos marcamos como gobierno de cara a gestionar el problema y la crisis que hemos vivido a raíz del fraude", ha expuesto. Así, ha agregado que trasladar la estafa al Tribunal de Cuentas y al Banco de España "va a arrojar mucha luz" para "averiguar qué ha ocurrido y cómo" y "ayudar a conseguir el dinero defraudado".

El PP pedía en su moción que el pleno "requiera a la Sindicatura de Competes una auditoría" y un "informe de fiscalización de la EMT del año 2019" por ser este el ejercicio en el que se ha producido el fraude. Además, planteaba que el Ayuntamiento se dirigiera a través del alcalde, Joan Ribó, al Tribunal de Cuentas y al Banco de España "para comunicar y denunciar de forma inmediata la estada".

Los 'populares' reclamaban también instar al órgano de contratación de la EMT a dejar sin efecto la contratación del despacho de abogados Melero&Gené y emplear los servicios jurídicos de la compañía pública y la asesoría jurídica del Ayuntamiento para ejercer la defensa de los intereses de la empresa ante los juzgados y tribunales. Finalmente, pedían la destitución "inmediata" del presidente de la EMT y concejal, Gisueppe Grezzi, y de su gerente, Josep Enric García.

Por su lado, Cs solicitaba en su moción el cese del gerente y de la directora de Gestión de la compañía; la paralización del gasto en inversión comprometido en la EMT, que se asegure que la estafa no costará dinero a los valencianos y la empresa se sume a la denuncia interpuesta por este grupo al Tribunal de Cuentas.

"ARRODILLADOS"

Durante el debate de este punto del orden del día, la portavoz del PP, María José Catalá, ha calificado de "desvergonzado" a Grezzi por hablar de "gestión excelente" en la EMT "con todo lo pasado". "Le han estafado cuatro millones de euros y usted no ha asumido ni una responsabilidad", ha censurado, además de lamentar la posición "incoherente" de los socialistas en este tema y reiterar que están "arrodillados a los intereses de Compromís".

El portavoz de Cs, Fernando Giner, ha destacado que su grupo "ya" ha ido al Tribunal de Cuentas, que este ha admitido su denuncia y que "la EMT es una empresa procesada". Ha criticado la "falta de control" en esta compañía y ha acusado al PSPV de "siempre" haber "votado lo que ha dicho Grezzi".

Por su lado, el edil de Vox Vicente Montañez ha pedido que "entre la sensatez al PSOE" y ha lamentado la "gerencia de empresa desastrosa" de la EMT. Ha reconocido que los socialistas habían pedido "desde el primer momento" acudir al Tribunal de Cuentas y al Banco de España pero ha opinado que debían haberlo hecho "con más diligencia". Asimismo, ha pedido la dimisión de Grezzi y de Ribó y ha mostrado sus dudas respecto a las posibilidades de recuperar lo estafado.

La concejala socialista y presidenta de la comisión de investigación de la EMT, Elisa Valía, ha subrayado que su grupo ha mantenido "una línea clara" respecto al fraude y que fue el que planteó trasladar las estafa a las entidades citadas. Ha dicho que si no se ha hecho antes ha sido porque no se sabía si se podía "menoscabar las posibilidades de recuperar el dinero" y que se ha esperado a tener la explicación de "expertos" al respecto.

Valía ha aclarado que quien debe dirigirse al Tribunal de Cuentas y al Banco de España no puede ser el Ayuntamiento o el pleno sino la EMT como organismo autónomo, al tiempo que ha pedido esperar a que estén las conclusiones de la investigación y que no antes no se saquen otras.

"NO HAY NADA QUE ESCONDER"

Giuseppe Grezzi ha resaltado que en este pleno se ha hablado una vez más de la EMT y ha asegurado que eso muestra que se es "transparente" y que "no hay nada que esconder". Además, de acusar a la oposición de "tergiversar" y "mentir" y de no querer recuperar el dinero estafado -ha afirmado que ese su "objetivo" y el del gobierno local- porque si eso sucede "se le cae todo el castillo en el aire que ha construido" y de lamentar que busque también "paralizar la EMT".

Durante el pleno se han aprobado también las tarifas de la compañía para 2020 con el único voto a favor del Govern del Rialto. El PP ha indicado que "faltan informes jurídicos" y garantías, mientras que Cs ha apuntado que la actual situación de la empresa "impide tener un debate sobre el marco tarifario como toca" y Vox ha acusado a Grezzi de "no gestionar la cuenta de resultados". Este último ha dicho que según el informe del Servicio Económico Presupuestario "no se aprecian objeciones a las tarifas" y ha defendido su gestión.