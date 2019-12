La llista d'espera de la dependència puja en 3.428 persones respecte a fa un any a la Comunitat

La Comunitat Valenciana té una llista d'espera de 14.674 persones en situació de dependència al novembre de 2019, segons dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Aquesta dada es refereix al nombre de persones en situació de dependència que no reben cap prestació, que descendeix en més de 500 respecte a octubre (15.208), però suma 3.428 més que al novembre de 2018.

D'altra banda, un total de 86.926 persones cobren al novembre de 2019 alguna ajuda per la seua situació de dependència en la Comunitat Valenciana, enfront de les 101.600 que tenen reconegut el dret a fer-lo. En total, hi ha quasi 1.500 persones més que a l'octubre (85.199), i més de 14.000 més que al novembre de 2018, quan hi havia 72.807.

Al novembre de 2019 va haver-hi un total de 101.600 persones dependents en la Comunitat Valenciana. En comparació amb el mateix període de l'any passat, va variar en 17.547 persones.

Respecte a la resta d'autonomies, la valenciana és la sisena amb un menor percentatge de dependents amb alguna prestació reconeguda sense atenció, segons dades de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials.

En concret, el 14,4% del total es troben en aquesta situació, i aquest percentatge només és més baix a Múrcia, Galícia, Castella-la Manxa, Navarra, Castella i Lleó i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.