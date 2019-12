El Pleno del Ayuntamiento de Castelló acuerda derogar el Código de Buen Gobierno y adherirse al de la FEMP

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves la derogación del Código de Buen Gobierno del consistorio y la adhesión del mismo al de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras desestimarse una enmienda de Ciudadanos (C's) en la que pedía que se asumiese el Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana.

La aprobación del acuerdo ha contado con los votos a favor de los concejales del equipo de gobierno -PSPV, Compromís y Podem-EUPV- y en contra de PP, C's y VOX.

Durante el debate de este punto, el concejal de C's Vicente Vidal ha señalado que el cambio del Código de Buen Gobierno compete a todos los miembros de la corporación y, sin embargo, la adhesión al Código de Buen Gobierno de la FEMP supone una "imposición personalista". En esta línea, ha criticado que se derogue el Código de Buen Gobierno del Ayuntmaiento "con extrema urgencia, sin ofrecer a la oposición capacidad de negociar".

"Queremos participar en la modificación de un código que es demasiado duro, pero no pasando el rodillo", ha apuntado Vidal, quien ha aclarado que el Código de Buen Gobierno de la FEMP "no implica ninguna responsabilidad". "La democracia, el conssenso y el diálogo han muerto en el Ayuntamiento con el Acord de Fadrell", ha añadido.

Por su parte, el concejal de VOX, Luciano Ferrer, ha señalado que su formación siempre ha defendido la "presunción de inocencia", por lo que creía necesario el cambio del Código de Buen Gobierno, aunque ha destacado que el de la FEMP "no recoge responsabilidades ni consecuencias, sino sólo declaraciones de buenas intenciones". En esta línea, ha pedido redactar un nuevo código "consensuado por todos".

"SIN CONSENSO"

La portavoz del Grupo Popular, Begoña Carrasco, ha criticado que la decisión de cambiar el Código de Buen Gobierno se haya hecho "sin consenso, sin negociación y por la vía de urgencia, que no está justificada". En este sentido, ha preguntado si "hay sobre la mesa alguna invesitación sobre corrupción que apremie a derogar el Código de Buen Gobierno".

"El Cógido de Buen Gobierno de la FEMP es el piemro que se les ha ocurrido, pues solo les importa que es lexo para que sigan aferrados a su sillón sin que les afecte ninguna investigación judicial".

La alcaldesa, Amparo Marco, ha respondido a Carrasco que si conocen algún caso de corrupción del equipo de gobierno, lo denuncién públicamente y vayan a la Fiscalía "y no generen dudas y sombras sobre una gestión". Según ha dicho, "lo que ha cambiado es que ya no gobierna el PP en el Ayuntamiento y ya no viene la Guardia Civil a buscar documentos de casos de corrupción".

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha indicado que la decisión de cambiar el Código de Buen Gobierno es una "necesidad", y se ha referido a la sentencia que exculpó a la exvicealcaldesa Ali Brancal.

El pleno también ha aprobado la creación del Consejo Municipal Agrario y de Sontenibilidad Ambiental, así como la derogación de la Ordenanza Municipal reguladora del aprovechamiento de energía solar fotovoltaica en Castelló.