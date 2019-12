El pleno rechaza los "discursos de odio" con críticas de PSOE y Adelante a Vox por ir contra la "convivencia"

Durante el pleno, la edil de Adelante Sandra Heredia ha defendido esta moción en defensa de los Derechos Humanos y contra "todas las expresiones de racismo, xenofobia, lgtbifobia y machismo, así como contra los discursos intolerantes y de odio".

A la hora de exponer la moción, que además de tal posicionamiento pedía una campaña para desmentir "los bulos que aprovechan los intolerantes para difundir discursos de odio", Heredia ha avisado del "auge de los discursos totalitarios y de odio" en Europa y en España, donde "la presencia de grupos intolerantes organizados en las instituciones" está suponiendo una "amenaza para la convivencia", lo que se traduce en "ataques" a personas LGTBI y "al movimiento feminista" e incluso la puesta en duda de "la igualdad plena".

En Sevilla, según ha alertado, los "discursos de odio" están "muy presentes" a través de "diferentes políticos locales o autonómicos". Especialmente, ha recordado el acto celebrado durante la última campaña electoral por la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio; la ya diputada sevillana por Vox Reyes Romero y el presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, junto al centro para menores extranjeros no acompañados (MENA) de la Macarena.

Tras censurar la "poca vergüenza" de Vox respecto a estos niños, Heredia ha rememorado la actuación protagonizada por un grupo de "ultraderecha" al interrumpir un mercadillo organizado por los vecinos de la Asociación Casa del Pumarejo en la plaza homónima con cánticos "fascistas", así como los "ataques homófobos" sucedidos en Sevilla.

Así, frente a estos "discursos" de odio, Heredia ha llamado a apoyar la moción, que invoca la declaración de los Derechos Humanos y condena "todas las expresiones de racismo, xenofobia, lgtbifobia y machismo y los discursos intolerantes".

Ante ello, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha manifestado que su formación apoya los Derechos Humanos y comparte los puntos de acuerdo de la moción, que condenaban el racismo, la xenofobia o el machismo, pero ha alertado que la parte dispositiva de la propuesta y el propio discurso de Adelante "estigmatizan" a su partido, anunciando en ese momento del pleno que Vox no respaldaría la moción.

Además, ha criticado que diversos dirigentes de Adelante se "vanaglorien de ser comunistas" y ha lamentado la "impostada superioridad moral" que a su juicio intenta proyectar la izquierda mediante "bochornosas puestas en escena" como la que a sus ojos suponía esta moción. "El derecho a la opinión política es inalienable", ha aseverado, criticando a quienes "mienten y manipulan para demonizar" a Vox y acusando a Adelante de "monsergas totalitarias".

"EL DERECHO A MATAR"

Es más, reprochando a Adelante su posición respecto al aborto, ha señalado que la coalición de izquierdas invoca los Derechos Humanos, pero a la vez "reivindica el derecho a matar" de las madres con relación a sus hijos nonatos. En esa línea, ha censurado que Adelante acepte a "un partido comunista con más de 120 millones de muertos a sus espaldas", acusando a esta formación de "tergiversar" para dar una imagen falsa de Vox. "Estamos a favor de la inmigración, pero de la inmigración legal, y nos apoyan muchos inmigrantes legales que ven cómo otros se están colando por la puerta de atrás haciendo trampas", ha enfatizado.

Lorenzo David López, de Cs, ha defendido la libertad de pensamiento político, anunciando el apoyo de su formación a la propuesta y defendiendo la "democracia liberal" y la "calidad democrática" frente a los nacionalismos y los "populismos".

Por el PP ha intervenido el concejal José Luis García, quien ha alertado de que con sus discursos, declaraciones y "alharacas", Vox se sitúa en una posición política que a su juicio no se corresponde verdaderamente con los postulados propios de dicha formación, una advertencia en la que ha insistido especialmente. Al respecto, ha avisado de que "cada día hay más violencia" hacia las mujeres, las personas LGTBI o los extranjeros, colectivos a los que es necesario "defender", y a continuación a aconsejado a Vox no "situarse fuera" de la defensa de tales personas.

Igualmente, ha razonado que no se demuestra ser "mejor" por el mero hecho de "decir palabras más abruptas hacia otros", reconociendo que en la política "algunas veces" se "cruza la línea". "Los rifi rafes y las palabras altitonantes no nos benefician", ha enfatizado.

Por el PSOE, Juan Manuel Flores ha reprochado a Vox que haga gala de "ideas que empujan a la intolerancia y la discriminación del diferente", recriminando especialmente a dicha formación el mencionado acto electoral frente al centro de menores extranjeros no acompañados de la Macarena. En esa línea, Flores ha avisado de que Vox cuenta de un lado con un discurso institucional concreto pero a la hora de las acciones, "contradice" algunos de sus postulados y demuestra que "no está por respetar el marco de convivencia".

"RESPETAR A LOS DEMÁS, INCLUSO A LOS MENA"

Así, Flores ha defendido "la convivencia" y ha llamado a "no permitir, desde la lucha de ideas y razones y dentro del marco democrático, que la España construida" en base a valores de tolerancia sea retrotraída a "la España negra" de la dictadura. Por eso, ha aconsejado a Vox que "defienda sus ideas respetando a los demás, incluso a los menores exranjeros no acompañados".

Sandra Heredia, en su última intervención, ha defendido que el término comunista no constituye "ningún insulto", considerando que Vox "se señala a sí mismo" como partido por las "barbaridades" que esgrime, llamando finalmente a "ser infranqueables ante la intolerancia".

A la hora de la votación, la moción ha sido aprobada por unanimidad, incluso con el apoyo de Vox pese a que había anunciado que se posicionaría en contra.

De otro lado, ha sido rechazada una moción de Cs a la que se han opuesto el PSOE y Adelante, en demanda de modificar de nuevo la Ordenanza de Circulación, -recientemente reformada para regular los patinetes eléctricos y vehículos similares-, para que los carriles bici fuesen rebautizados como vías de "movilidad alternativa". La moción incluía campañas informativas específicas sobre los "carriles de movilidad alternativa" y la convivencia entre los distintos medios de transporte, concienciando tanto a ciclistas como a usuarios de patinetes eléctricos.

Al ser rechazada la moción, el concejal de Cs Miguel Ángel Aumesquet ha avisado de que la apuesta del Gobierno local por la movilidad eléctrica es sólo "postureo", criticando especialmente que no fuesen apoyados los puntos relativos a las campañas informativas.

No obstante, el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha defendido que "el 90 por ciento" de quienes transitan los carriles bici son ciclistas, señalando el contenido literal de la moción y aclarando que no procede apoyar campañas de información en base a "una denominación (de carril de movilidad alternativa) que no existe". Susana Serrano, por Adelante, ha señalado de su lado que Cs ha intentando "trampear para cambiar el estatus de los carriles bici".

Además, han sido rechazadas dos mociones Vox para un programa de atención a afectados por el Brexit, con el no de PSOE y Adelante y la abstención de PP y Cs, y un plan contra el despilfarro de alimentos, con el rechazo de PSOE y Adelante, el apoyo de PP y la abstención de Cs.