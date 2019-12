ERC no volverá a sentarse a negociar con el PSOE si la Abogacía del Estado no se pronuncia sobre la sentencia de Junqueras

ERC no volverá a sentarse a negociar la investidura de Pedro Sánchez con el PSOE hasta que no haya un pronunciamiento "político" por parte del Gobierno sobre la inmunidad que el Tribunal de Justicia de la UE ha concedido este jueves a su líder, Oriol Junqueras. En concreto, los independentistas catalanes han instado al Ejecutivo central a que la Abogacía del Estado, que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia, solicite al Tribunal Supremo el cumplimiento de la resolución de la corte europea, que este jueves ha determinado que debería haber sido puesto en libertad para recoger su acta de eurodiputado.

"No teníamos ninguna reunión prevista, no se va a convocar ninguna hasta que no sepamos cuál es la reacción del PSOE y de la Abogacía General del Estado", ha dichoh la portavoz de ERC, Marta Vilalta. "Que digan que están demostrando el camino de la judicialización y están tomando la vía política".