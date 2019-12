Feijóo garantiza que el PP apoyará en Madrid cualquier vía que abarate la energía para las electrointensivas

Según ha explicado, el comité de empresa de Alcoa le pidió que mediase para tener una entrevista con Casado, que se produjo en la pasada jornada. Al respecto, ha incidido en que Casado le confirmó que "cualquier propuesta" del Gobierno que pase por abaratar la energía para las electrointensivas y situarla en la horquilla de entre 35 y 40 euros tendrá el respaldo del PP.

Feijóo también ha explicado que, a través del conselleiro de Economía, Francisco Conde, tuvo conocimiento de que el comité de empresa de Alcoa también se reunió con PSOE, BNG y Podemos en el Congreso, y que "todos entendieron el problema salvo el PSOE", que "volvió a coger el mantra de que mientras estén en funciones no pueden hacer nada".

"Nada salvo sacar una subasta insuficiente o no aprobar un estatuto para las electrointensivas", ha advertido y, preguntado acerca de si ha tenido conocimiento de que Pedro Sánchez haya hecho la gestión con Alcoa que le comprometió en su contacto telefónico, ha dicho que por el momento no le consta ningún paso. "Si me mintió o no, lo veremos en los próximos días", ha subrayado.

"A VER QUÉ HACE EL BNG"

El presidente gallego ha recordado que Sánchez "quiere el voto del BNG" para la investidura y se ha preguntado "a ver qué hace" el diputado nacionalista que hay en el congreso, y si da el respaldo a los socialistas "sin tener garantizado el dinero que debe a Galicia y un precio viable para las electrointensivas" que garantice la continuidad de Alcoa San Cibrao.

"A ver si defiende la Hacienda autonómica y el empleo en Galicia", ha advertido, antes de apuntar también "a las mareas de Podemos, que tienen representantes en el Congreso". "A ver si hacen lo mismo que el PP y defienden a Alcoa y a sus trabajadores", ha subrayado.

PREOCUPACIÓN EN LA PLANTILLA

Feijóo ha recordado la reunión que mantuvo esta semana con la plantilla de Alcoa y ha esgrimido que, de todas las que mantuvo con los trabajadores, es en la que "más preocupación" ha percibido.

"El propio presidente (del comité) me trasladó sus dudas acerca de que Alcoa pueda tomar decisiones en las próximas semanas, sobre todo después de la ineficaz e insuficiente subasta de interrumpibilidad", ha dicho, antes de apuntar que "no solo porque salieron la mitad de los megavatios" que en ocasiones anteriores sino porque "desaparecieron los bloques de 90, 40 y 20, y están con bloques de 5 megavatios".

"Es decir, Alcoa tiene las mismas posibilidades de abaratar la energía que una cementera en algún lugar de España", ha dicho.