Coria del Río pide al Gobierno central construir los túneles de la SE-40 para "salvar el río Guadalquivir"

Igualmente se ha aprobado el rechazo a un nuevo cambio en el proyecto de la SE-40 que atrase su ejecución o que no contemple los túneles en ambos sentidos, según ha informado el Consistorio en un comunicado. Esta petición coincide con la visita a Sevilla del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.

En este sentido, el alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha tachado de "paradójico" su visita tras "un nuevo insulto a la inteligencia de los corianos y andaluces" al conocer que "el Gobierno del Estado está estudiando, de nuevo, si es o no viable económicamente construir dos túneles para salvar el río en la SE-40 a la altura de nuestra localidad".

La moción de Andalucía por Si recoge que "14 años después de que tuvieran que estar construidos los túneles, y a pleno funcionamiento, ahora el Ministerio considera que es una alternativa muy costosa, por lo que estaría pensando en dos opciones: la primera construir un túnel en un sentido y un puente en el contrario, o la segunda un puente".

"No sabemos si los estudios originales y las decenas de reformados que ha habido los hicieron Pepe Gotera y Otilio, pero lo parece. Pues los mismos debieron llevar estudios económicos y de viabilidad", recoge la moción aprobada por unanimidad.

Según apunta el documento, "las posturas en contra del puente han sido inmediatas tanto desde la sociedad civil como desde las instituciones" y "según los ecologistas, el puente tiene mucha mayor incidencia en el medio ambiente y en la fauna del entorno". "Este tipo de noticias demuestra la falta de apuesta por Coria del Río y Andalucía de los gobiernos de Madrid, sean del signo político que sean, ya que en estos 30 años han pasado por el Gobierno Central ministros de todos los signos".

"Mientras que en Francia han cruzado el mar para unirse a Inglaterra, en España no pueden o no saben cómo cruzar el Guadalquivir. Esto no son más que excusas que encierran una realidad: pasan de invertir en Andalucía. Ni SE-40, ni metro, ni trenes de cercanía, ni nada que permita el desarrollo de esta tierra".

La moción ha criticado que prueba de ello es que "las inversiones han subido y se han ejecutado en los territorios del Estado con poder político, como son País Vasco, Cataluña y ahora también Canarias, cuyos votos son necesarios en el Congreso".

Por último, asegura la moción, "el Ayuntamiento de no puede quedar al margen de este debate, ya que nunca lo ha hecho desde los inicios de proyectarse la SE-40". "Han sido muchas las propuestas aprobadas por este Pleno y ahora, cuando no se vislumbra el final del túnel, no podemos permitir que se sigan riendo de nuestro pueblo ni de la comarca, por lo tanto la SE-40 se tiene que completar como estaba prevista".

PP PIDE A SÁNCHEZ "RECTIFICAR"

Igualmente, el PP de Coria del Río ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con el acuerdo municipal aprobado en el Pleno del Ayuntamiento para que "rectifique" su decisión de "intervenir financieramente a Andalucía" y cese de inmediato a la ministra en funciones, María Jesús Montero, una moción presentada por el PP y que contó con el apoyo de AxSi y Ucin y la oposición de PSOE y Adelante.

El portavoz del PP de Coria del Río, Andrés Parrado, "la idea de la moción partió tras recibir numerosas quejas por parte de los vecinos que han visto, con mucha preocupación, este ataque a nuestra tierra por parte de Pedro Sánchez y el PSOE y que nos han instado a protestar por esta situación".

Para Parrado, "la actitud negligente de Montero no es nueva para los corianos que ya la sufrimos en su etapa de Consejera de Salud cuando vino varias veces a nuestro municipio a anunciar la construcción de un nuevo Centro de Salud pero lo único que hacía era enterrar la primera piedra". "Mientras enterraba una y otra primeras piedras los corianos teníamos que acudir a un Centro de Salud masificado de caracolas", ha señalado.

El 'popular' ha defendido que con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno el nuevo Centro de Salud "es ya una realidad y es cuestión de poco tiempo que se eliminen las caracolas con el arreglo del antiguo". "Es esto lo que no soportan los socialistas, que estemos solucionando poco a poco la multitud de problemas que tienen los andaluces como consecuencia de su nefasta gestión y por eso su ataque a nuestra autonomía financiera", ha subrayado.