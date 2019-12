Aurelio Martínez (APV) veu bé que s'avalue fer una nova DIA del Port si no s'atura l'ampliació

20M EP

El president de l'Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, veu "bé" que es remeta l'expedient de la nova terminal de contenidors de l'ampliació nord del Port als Ministeris de Foment i Transició Ecològica per tal que, amb criteris tècnics, avaluen la necessitat d'una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), tal com s'ha acordat en el ple de l'Ajuntament, que ha aprovat una moció alternativa de Compromís i PSPV en aquest sentit. No obstant açò, ha agregat: "Que consideren, em sembla bé. Amb tal que no ens aturen les obres, que consideren".