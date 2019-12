Exposiciones en familia: doce propuestas para visitar con peques y disfrutar como enanos estas Navidades

Más allá de los mercadillos, los belenes, los espectáculos circenses, la cabalgata de Reyes o el alumbrado navideño, existe una amplia y variada oferta en distintos espacios y salas de exposiciones de Madrid que pueden convertirse en uno de los planes estrella para toda la familia durante estas fiestas. Desde construcciones mastodónticas hechas con 'legos' a dioramas de figuras de Playmobil y juguetes clásicos de la saga Star Wars, pasando por exposiciones dedicadas a la historia de los videojuegos y el antiguo Egipto e instalaciones donde la luz y el sonido nos trasladarán a otros universos. Estas son algunas de las mejores propuestas:

Ladrillo a ladrillo

Exposición piezas Lego. Centro comercial Gran Plaza 2. Majadahonda (Madrid). Hasta el 26 de enero. Entradas desde 6 euros (gratis para niños de hasta 95 cm). expopiezaslego.es/madrid/

Presume de ser la muestra más grande de piezas Lego de Europa. Tanto por su extensión (1.500 metros cuadrados) como por el número de maquetas construidas (más de cien) y el tamaño de las mismas. El avión Air Force One realizado con un millón de piezas o la ciudad de Gotham, residencia habitual de Batman, hecha con medio millón son solo dos ejemplos. Además, hay varias zonas dedicadas a las estrellas del deporte, el cuerpo humano, Star Wars, héroes como Spiderman, Hulk e Iron Man, personalidades del mundo de la ciencia y la cultura, la arquitectura, los cuentos o los mundos de fantasía.

¡Qué la fuerza te acompañe!

May The Toys Be With You. Espacio Fandome. Hasta el 5 de enero. Entradas desde 6 euros. fandome.es

Aprovechando el estreno de Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalkery el fin de la mítica saga, el Espacio Fandome expone la mayor colección vintage de miniaturas de la licencia juguetera de la película. La muestra permite contemplar material gráfico y audiovisual, promociones, videojuegos y, sobre todo, muchos de los juguetes que causaron furor en los años setenta y ochenta. Habrá también proyecciones de películas, documentales y talleres para los más pequeños.

Un paseo por los Siete Reinos

Juego de Tronos: La exposición oficial. Espacio 5.1 Ifema. Entrada niños a partir 8,90 y adultos 15,90. juegodetronoslaexposicion.es

Descubrir los invernales paisajes del Norte, adentrarse en la mítica tierras de Poniente y Essos, explorar el Castillo Negro o ver el icónico Trono de Hierro es posible este invierno en Madrid gracias a esta experiencia interactiva que reúne, en más de 1.400 metros cuadrados, decorados, atrezo y vestuario de la famosa serie de HBO. Una oportunidad de oro para transportarnos a los Siete Reinos y descubrir el impresionante trabajo artístico de esta producción galardonada con 59 premios Emmy.

Viaje a la nostalgia

Yo fui a EGB. La expo. Espacio Meeu (Primera planta Estación Chamartín). Hasta el 12 de enero. Entradas desde 6 euros. yofuiaegblaexpo.com

Despertará la nostalgia de los que fueron niños en los 70, 80 y 90 y ayudará a los más jóvenes a conocer cómo se vivía la infancia en esas décadas. Toda una experiencia inmersiva por los juegos, la moda, la cultura y las casas de esas generaciones que se criaron con personajes como Naranjito o E. T., veían películas de Cinexín, jugaban al Quién es quién, escuchaban a Alaska y Dinarama y no se despegaban del televisor cuando ponían el 1, 2, 3.

Universo Playmobil

Clicks! Palacio de Gaviria (Travesía del Arenal, 1). Hasta el 1 de marzo. Entrada general 7 euros, gratuita para menores de 5 años. palaciodegaviriamadrid.com

Nacidos en Alemania en 1974 y con poco más de 7 centímetros de altura, estos archifamosos muñecos de plástico han conseguido entretener a varias generaciones de niños de todo el mundo. Organizada por Arthemisia en colaboración con la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, la muestra está compuesta por más de 3.000 figuras distribuidas en diez dioramas que nos invitan a un viaje por el tiempo a través de la Roma de los gladiadores, el Egipto faraónico, el lejano oeste o la época victoriana.

Pasión por los clásicos

¡Cuidado! Están vivos y sueltos. Museo ABC (Amaniel, 29-31). Hasta el 8 de marzo. Gratuita. museo.abc.es

Personajes de cuentos clásicos como Pinocho, Pulgarcito o El Mago de Oz cobran vida en el Museo ABC para esta exposición colectiva comisariada por el famoso ilustrador francés Benjamin Lacombe. La muestra reúne medio centenar de obras -realizadas por el propio Lacombe, Justine Brax, Marco Mazzoni, Yvan Duque y Alessandra Maria- para la colección Clásicos Ilustrados de la editorial Edelvives.

Ilusiones ópticas

Teatro sin fin. Matadero Madrid (Legazpi, 8). Hasta el 19 de julio. Gratuita. mataderomadrid.org

Una instalación, creada por la artista malagueña Leonor Serrano Rivas, que invita a los más pequeños a jugar y experimentar con la luz, los reflejos y los cuerpos a través de un laberinto de superficies reflectantes, pantallas elásticas y sonido. La obra, instalada en la Nave Intermediae, se inspira a su vez en el trabajo del arquitecto austriaco Frederick J. Kiesler (1890-1965), colaborador de los surrealistas y Marcel Duchamp.

Conciencia ecológica

Azul / Transformación. Fundación Canal (Mateo Inurria, 2). Hasta el 6 de enero. Gratuita. fundacioncanal.es

Con motivo de la reciente Cumbre del Clima (COP25), la Fundación Canal reivindica la conciencia ecológica a través de dos instalaciones escultóricas. Azul es el esqueleto de 20 metros de longitud y 2000 kilos de una ballena interactiva. Hecha de hierro industrial revestido de madera de nogal salvada de una quema, de madera de eucalipto caída en un tormenta y de madera arrastrada por la marea a varias calas de la Costa Brava pretende concienciar sobre la necesidad de preservar el ecosistema de los océanos. Los niños pueden introducirse en su interior y reproducir sonidos de los cuatro elementos. Por su parte Transformación, elaborada con 7.000 latas de aluminio recicladas, es todo un homenaje a la esencia del agua.

De cuento de hadas

Las luces del Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo 2. Hasta el 6 de enero. Entradas 12 euros, niños 9,90. laslucesdelrealjardinbotanico.com

Tras su exitoso paso por otros países como Alemania e Inglaterra, el Jardín Botánico de Madrid acoge esta Navidad el proyecto Christmas Garden. Un recorrido nocturno de un kilómetro y medio por este enclave madrileño fundado en 1755, que potencia la belleza de su flora con la instalación de millones de puntos de luz y figuras navideñas. Un paseo digno de cuento de hadas.

¡A jugar!

Game On. Fundación Canal (Mateo Inurria, 2). Hasta el 31 de mayo. Entrada general entre 7 y 11 euros, gratuitas para diferentes colectivos. www.expogameon.es

Videojuegos. Los dos lados de la pantalla. Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral, 3). Hasta el 12 de enero. Gratuita. espacio.fundaciontelefonica.com

El universo de los videojuegos llega por partida doble a las salas de exposiciones con dos propuestas. Por un lado Game On, la mayor exposición internacional dedicada al ya considerado octavo arte, organizada por el Barbiban de Londres y que recorre la historia del videojuego desde sus inicios en los años 70 a la actualidad. Por otro, Videojuegos. Los dos lados de la pantalla, que analiza el impacto de los videojuegos y sus implicaciones económicas, socioculturales, científicas y artísticas en las últimas décasdas. Ambas cuentan, como aliciente, con espacios jugables.

La vuelta de los girasoles

Van Gogh Alive. Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42). Del 26 de diciembre al 18 de febrero. vangogh.es

La exposición multimedia más visitada del mundo (600.000 asistentes) recala de nuevo en Madrid tras el éxito del año pasado. Todo un homenaje a la obra del artista holandés y una experiencia inmersiva excitante para el visitante para disfrutar con la vista y el oído. Las pinturas más famosas del pintor -como Los girasoles o La noche estrellada- volverán a presentarse en gran formato.

Arqueólogos por un día

Tutankhamón: La tumba y sus tesoros. Espacio 5.1 Ifema. Hasta el 19 de abril. Entrega general 19,50 euros, niños 11,50 (4 a 12 años). tutankhamonlaexposicion.es

Una oportunidad de oro para que los más pequeños de la casa conozcan de primera mano uno de los hallazgos más importantes de la historia de la arqueología. La exposición recrea, a tamaño real y tal como se encontraron en 1922, la tumba del famoso faraón y sus tesoros. Un viaje al antiguo Egipto sin salir de Madrid a través de más de un millar de piezas entre las que se encuentran las capillas doradas, los sarcófagos o la archifamosa máscara de oro del rey.