Casa Caritat preveu que passaran durant el Nadal pel seu menjador 400 persones al dia, la xifra més alta des del 2015

Així, l'associació s'està preparant per a afrontar el Nadal amb unes xifres que confirmen la tendència que porten temps anunciant, "que cada vegada més persones acudeixen a aquest servici d'atenció bàsica que s'ofereix com a una xarxa de suport per a la inserció social", ha explicat el president de Casa Caritat, Luis Miralles.

L'ONG augmentarà fins a 500 les racions per a dates concretes com el dinar de Nadal i Any Nou. En aquestes dates es realitzen menús especials i per a açò es compta amb la col·laboració d'empreses valencianes que donen productes. A més, enguany la Lliga de Futbol Professional ha destinat 2.500 euros a Casa Caritat per a sufragar les despeses del sopar de Nit de Nadal.

També preveu vora 4.000 pernoctacions als seus albergs durant el període nadalenc, xifres molt similars a l'any anterior. Al llarg del 2019, tant l'alberg de la Petxina com el mòdul de convalescents i el de famílies en Benicalap, han registrat un índex d'ocupació pròxim al cent per cent.

ACTIVITATS ESPECIALS EN NADAL

L'entitat ha programat per al període nadalenc una sèrie d'activitats addicionals per a acompanyar els usuaris. S'ha instal·lat un naixement, se celebraran concerts especials a les instal·lacions de Torrent i Passeig de la Petxina i Benicalap, hi haurà representacions teatrals, contacontes i entrega de regals als més menuts.