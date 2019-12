Broseta niega haber hinchado facturas a Les Arts y dice que el papel de Radcliffe era "incuestionable"

Broseta se ha defendido así en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por un presunto desfalco en el Palau contra él y contra tres personas más: el que fuera responsable de Administración del Palau Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini -empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores-, José Antonio Noguera Puchol; y el consejero delegado de Patrocini Joaquín Maldonado.

El acusado se enfrenta provisionalmente a siete años de cárcel en una causa abierta por delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil, aunque puede que su pena se vea modificada puesto que el fiscal ha avanzado en la sesión de este jueves que tiene previsto cambiar su escrito de conclusiones, aunque no ha precisado en qué sentido.

En el mismo escrito provisional se solicitaban penas de siete años de cárcel para el resto de acusados, excepto para Moreno, para quien el fiscal que se hizo cargo de este procedimiento desde el inicio, hasta que fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), reclamó ocho. Del juicio se ha tenido que hacer cargo otro representante del ministerio público, Ricardo Olivares.

Broseta, en su declaración, ha negado cualquier tipo de fraude y ha defendido los trabajos efectuados por su mercantil, quien se encargaba fundamentalmente de hacer "controles de calidad". Ha explicado que tras ser adjudicatario de dos lotes del Palau, se le citó a una reunión en la que se les "impuso" unas condiciones.

En concreto, ha indicado que el exresponsable del área de Dramaturgia del Palau Justo Romero le trasladó que debían subcontratar los trabajos de impresión con La Imprenta, que era la mercantil que se había ocupado de hacerlo hasta su llegada, y delegar también la maquetación.

"Manifesté que en cuanto a la impresión no tenía inconveniente siempre y cuando la empresa fuera de calidad, pero en la maquetación no estaba en absoluto de acuerdo porque teníamos un departamento de diseño gráfico y estábamos capacitados para esa labor", ha dicho. No obstante, "se nos impusieron esas condiciones y queríamos tener satisfecho al cliente siempre que no se incumpliera la legalidad. Así que así lo hicimos", ha apostillado.

"PÁGINAS AMARILLAS"

Broseta ha narrado un episodio en el que Moreno le llamó en pleno mes de agosto, en vacaciones, para que solucionara un tema de impresión de unos trabajos en dos días y, al ser esas fechas, no tenía a trabajadores disponibles en la empresa. De esta forma, cogió las "páginas amarillas, aunque parezca algo del pleistoceno" y buscó imprentas.

"Llamé una por una y localicé al final a una y cogí a un señor que se iba a Dénia. Le pedí que regresara e hiciera los trabajos porque se trataba de un cliente importantísimo, el Palau. A cambio le dije que iría premiándole el esfuerzo dándole más trabajos de impresión", ha expuesto.

Sobre la cifra elevada de sus presupuestos, el acusado ha explicado que hizo un presupuesto "al alza, erróneo" pero se ha escudado en que él no solía realizar estas funciones. "A mí se reclamó un presupuesto aproximado y lo hice con una cifra máxima", ha insistido.

Así, Broseta ha defendido el "incuestionable" papel de Radcliffe y ha criticado el papel que jugó el denunciante del caso y extrabajador del Palau Xavier Colinas: "En vez de llamarme y acercarse a ver mis instalaciones, hizo una absoluta dejación de sus funciones y no me trasladó las quejas en cuanto a precios", ha lamentado.

Además, ha destacado que tuvo "problemas" para cobrar sus trabajos: "El Palau no se caracterizaba por ser un buen pagador, como todos los organismos públicos creo. Tuve que poner una demanda para al final poder cobrar", ha afirmado.

DINERO "QUE NO SE RECUPERARÍA"

Por su parte, Maldonado ha afirmado en su declaración que la propuesta de captación de patrocinios para el Palau le pareció "apasionante" y se mostró dispuesto a colaborar, también, por ser "un tema de valencianía". Desde el primero momento supo, como así trasladó a patrocinadores, que "se trataba de aportar un dinero que probablemente no se recuperaría. Con el objetivo de traer beneficios al Palau", ha dicho.

En esta línea, Maldonado, socio de Patrocini, ha insistido en que "no era una cuestión comercial" y ha apostillado: "Cualquier céntimo de euro que ingresara Patrocini iba a ir destinado a ayudar al Palau, por cualquier concepto, ya fuera por patrocinios o por Viva Europa, como así fue".

Patrocini, ha recordado, se constituyó en marzo, aunque ellos empezaron a trabajar "bastante antes" sin tener la sociedad constituida. Ha afirmado que no hubo expediente de contratación: "Eso no se planteó jamás", ha puntualizado.

En relación con los contratos, ha indicado que Noguera recibía los borradores "que se remitían desde la Conselleria para contratar con Patrocini". Ha explicado que el contrato con la sociedad contemplaba una retribución y unos objetivos y se debía cobrar el porcentaje establecido porque "para sacar adelante el proyecto requeríamos de infraestructuras y medios materiales muy potentes", ha matizado.

"En cuanto medios personales -ha añadido- éramos seis socios y seis consejeros y nos repartimos las tareas. Todos estábamos totalmente implicados en ayudar al Palau y todas las decisiones estaban consensuadas", ha repetido.

Sin embargo, finalmente no llegaron a facturar a la fundación del Palau por los patrocinadores porque se rescindió el contrato "sin pegas por ninguna parte", ha dicho. Ha expuesto que no entendieron las razones de por qué se decidió suspender el contrato pero respetaron la decisión: "No íbamos a poner piedras a aquella entidad a la que queríamos ayudar", ha aseverado.

"Vinimos a ayudar porque nos llamaron y lo hicimos de la mejor manera que pudimos", ha añadido, para afirmar que luego se firmó otro contrato y centraron sus "esfuerzos" en Viva Europa.

Sobre este festival, el acusado ha señalado que desconoce si hubo expediente administrativa y ha reiterado que Noguera "recibía los contratos de la conselleria y de la fundación".

Maldonado ha aseverado que firmaron el nuevo contrato sin saber lo que iba a costar el evento y ha señalado que los 300.000 euros que recibieron inicialmente no fueron destinados solo a cubrir una edición, la de 2009, sino "también las siguientes". "Era un evento plurianual", ha dicho.