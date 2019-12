En Marea pide "ser humildes" al resto de fuerzas de la izquierda "nacional" gallega para crear una candidatura unitaria

20M EP

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas de la izquierda "nacional" gallega para configurar una candidatura unitaria para las elecciones autonómicas del próximo año, una cita en la que, avisa, la formación que integra el grupo mixto en el Parlamento no repetirá la estrategia de las pasadas generales, cuando decidió no presentarse para no contribuir a la fragmentación entre las opciones progresistas.