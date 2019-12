El pleno del Parlament aprueba el Presupuesto General de Baleares para 2020, tras incorporar 168 enmiendas

Los presupuestos suman un total de 5.893,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 8 por ciento en comparación con el año anterior, 435,4 millones de euros más que en 2019. Con todo, el gasto no financiero (4.383,8 millones de euros) se ha reducido en 50 millones.

Este año, al votar el proyecto de ley, se han unificado las secciones en bloques para votarlas conjuntamente, si ningún grupo pedía votación separada, lo que ha agilizado notablemente el trámite. MÉS per Menorca ha pedido votar por separado la sección del fondo de impulso de turismo sostenible para abstenerse en este apartado.

En cuanto a las enmiendas, en la última sesión se ha aceptado una enmienda parcial de El PI a la Conselleria de Movilidad y Vivienda, para destinar 200.000 euros más a la redacción del proyecto para llevar el tren hasta Alcúdia. Se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que se ha abstenido.

En total, los grupos parlamentarios presentaron 864 enmiendas parciales a los presupuestos, de las que se han aceptado una quinta parte. Con todo, la mayoría de las enmiendas aceptadas son de los grupos del Govern (PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos), de manera individual o conjunta, y 54 son de la oposición: 22 de El PI; 18 de Cs y 14 del PP. Ni en el pleno ni en Comisión se aceptó ninguna enmienda de Vox.

Los grupos de la oposición han criticado a lo largo de estos tres días la baja cifra de enmiendas aceptadas, asegurando que sus propuestas no se han tenido en cuenta sino que se han pasado por el "rodillo" del 'Pacte'. La diputada socialista Mercedes Garrido salió al paso de esta acusación argumentando que si aceptasen sus enmiendas, ya no tendrían "unos presupuestos cuidadosos y centrados en las personas".

COMPLEMENTO DE RESIDENCIA DE 22.000 EUROS PARA ALTOS CARGOS

Una de las enmiendas que ha marcado el debate de los Presupuestos de este año ha sido la presentada por MÉS per Menorca que pedía eliminar el complemento de residencia de 22.000 euros a los altos cargos que proceden de fuera de Baleares.

Podemos propuso una redacción alternativa con la que reducía el plus a 12.000 euros y planteaba introducir mayor control documental del gasto, pero el diputado Josep Castells no la aceptó ya que mantenía el pago a cargos de fuera de la Comunidad, núcleo de su disconformidad. De este modo, la propuesta fracasó al contar sólo con el apoyo de MÉS per Mallorca, El PI y Cs, con el voto en contra de PSIB, Podemos y Vox y la abstención del PP y el diputado de EUIB.

Castells lamentó precisamente que la propuesta hubiera centrado el debate público sobre los presupuestos y aseguró que su grupo no había pretendido en ningún momento "polemizar" con este asunto.