El festival de cine documental musical de San Sebastián Dock of the Bay vuelve del 13 al 18 de enero

DOCK OF THE BAY

Perfect Day, la sección de largometrajes fuera de concurso, contará con ocho películas que se exhibirán entre los Cines Trueba y el teatro Principal. El lunes 13 de enero, se ofrecerán los títulos 'PJ Harvey: A Dog Called Money', un viaje "íntimo a la inspiración, la composición y la grabación de un disco de PJ Harvey y 'Lil Peep: everybody's everithing'", según han explicado los organizadores en un comunicado.

El cineasta Terrence Malick produce esta elegía de Lil Peep, icono del emo-trap que falleció con tan solo veintiún años a causa de una sobredosis y bajo la losa de la fama repentina.

El miércoles se proyectarán los documentales 'Niños somos todos' y 'The Rise Of The Synths'. El primer título está dirigido por Sergi Cameron y narra un viaje extremo del cantaor El Niño de Elche hacia las profundidades de la música, el sonido y la experimentación, en la búsqueda de la naturaleza de la creación artística.

Por su parte, 'The Rise Of The Synths' narrada por el icónico John Carpenter, es un viaje en el tiempo hacia las raíces de una escena musical conocida como Synthwave (también Outrun o Retrowave), una mezcla de música electrónica moderna con la nostalgia por la cultura pop de los 80, las bandas sonoras de películas, series y videojuegos de esa década.

El viernes se exhibirá 'Barbara Rubin & The Exploding NY Underground', sobre la mujer que inspiró el movimiento 'underground' de la ciudad de Nueva York. El sábado el Festival se traslada al teatro Principal con la proyección de 'Suede'.

Este documental cuenta la historia de la carrera de la banda londinense, pero también la turbulenta historia detrás del éxito con el abuso de drogas de Brett Anderson y la presión que los miembros de la banda tuvieron que soportar durante sus giras de un año y medio de duración.

La programación seguirá con 'Marianne & Leonard: words of love', sobre la historia de amor entre Leonard Cohen y su musa noruega Marianne Ihlen. Para clausurar el certamen se proyectará en el Principal 'Mystify', un viaje al corazón y al alma de Michael Hutchence, el cantante principal de INXS de renombre internacional.

Por otro lado, se rendirá homenaje a Daniel Johnson, fallecido el 10 de septiembre del año pasado de un ataque al corazón, con la proyección de 'The Devil & Daniel Johnston', un documental premiado en Sundance en 2005 que recorre su vida. La proyección tendrá lugar en el teatro Principal a las doce del mediodía.

Además, el Festival este año ha apostado por un nuevo formato, los Diálogos de Dock of the Bay, gracias al apoyo de la Diputación de Gipuzkoa y la colaboración de Musikene.

Se trata de un espacio para la conversación con dos personas invitadas del ámbito del cine y la música. El 15 de enero participarán Garbiñe Ortega, directora artística de Punto de Vista, y Stefano Scarani, doctor en Música. Al día siguiente será el turno de Mireia Iniesta, profesora de cine y programadora en el Craft Film Festival y de Aitor Etxebarria, compositor y músico.

Ambos diálogos tendrán lugar en el Centro Cultural Koldo Mitxelena en horario de 19.00 a 20.30 horas. Los interesados en asistir pueden enviar un email a 'info@dockofthebay.es'. El Jurado de esta decimotercera edición estará formado por el músico Nacho Vegas, la profesora y directora artística de Punto de Vista Garbiñe Ortega y el cineasta Koldo Almandoz.