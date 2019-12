Marc Pons critica la actitud del PP y Vox en los presupuestos porque "se quedan con el no y la voluntad de bloqueo"

Así se ha expresado Pons durante el debate de los presupuestos generales de su Conselleria para 2020, la última sección que se debate antes de la votación definitiva del proyecto del Govern.

Pons ha considerado que las enmiendas a la totalidad que han presentado PP y Vox no estaban suficientemente justificadas y les ha reprochado que se limiten a "argumentar cuatro tópicos que no llevan a nada". Así, el conseller ha afeado a estos dos grupos que no hagan "ninguna propuesta alternativa en positivo" con "números reales".

Entre otras consideraciones, conseller ha recordado que este año se pondrán en marcha las nuevas concesiones de transporte por carretera de Mallorca; ha valorado la reducción de deuda de PortsIB y el aumento de pasajeros de transporte público; y ha defendido que los desahucios practicados por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) se han hecho con informes favorables de los servicios sociales.

Asimismo, Pons ha recriminado al PP que el Govern actual "todavía está pagando las autopistas de Ibiza, del modelo de peaje a la sombra de Jaume Matas"; y le ha avisado de que deben explicar "por qué renunciaron al tren de Llevant". "Es una losa que llevarán siempre, que ha hecho imposible que a día de hoy no sea una realidad", ha lamentado el conseller.

EL PP DICE QUE PONS ES "UN VENDEDOR DE HUMO"

El portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, ha acusado al conseller de ser "un vendedor de humo" en lo que respecta a la construcción de vivienda pública, y le ha reprochado los "atascos brutales" en las carreteras.

Costa ha mantenido que el Govern "no ha incentivado para nada" la iniciativa privada en la construcción de viviendas, y ha aconsejado al conseller que "copie las medidas fiscales del PP" para favorecer el acceso a la vivienda.

El PP también ha cuestionado la gestión de Marc Pons por el retraso en la puesta en marcha de las nuevas concesiones y le ha acusado de repetir estudios que ya estaban hechos, cosa que ha negado el conseller.

Desde el PSIB, el diputado Damià Borràs ha respaldado al conseller diciendo que el PP fomenta "la ecología del debate" porque "recicla sus enmiendas" de otros años.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha respondido al conseller que su partido dice 'no' a sus presupuestos "por algo". "Claro que decimos 'no' a continuar sin hacer vivienda pública", ha enfatizado Rodríguez, que también ha criticado la "doble moral" del 'Pacte' por los desahucios del Ibavi.

El diputado de Vox también ha avisado a Pons de la necesidad de contar con la iniciativa pública y ha asegurado que los propietarios "tienen miedo de poner sus pisos en alquiler porque no tienen seguridad jurídica". Igualmente, ha protestado por el funcionamiento del transporte público, que utiliza solamente "el que no tiene más remedio".

ENMIENDA DE EL PI

Por su parte, el portavoz de El PI, Jaume Font, ha pedido más fondos para mantenimiento y conservación de vagones, enseñando una fotografía de un vagón lleno de graffitis. Asimismo, previsiblemente, en la votación se aceptará una enmienda del PI para aumentar en 200.000 euros la cantidad destinada a la redacción del proyecto para llevar el tren hasta Alcúdia.

El portavoz de Cs, Marc Pérez-Ribas, entre otras cuestiones, ha defendido la necesidad de contar con el sector privado para impulsar la vivienda social; y ha expresado su disconformidad con las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y con aquellas enmiendas parciales que extraen recursos de amortización de deuda.

La diputada de GxF, Sílvia Tur, ha aprovechado su intervención para expresar su preocupación por la compra de Air Europa por parte de IAG y los efectos que pueda acarrear este "monopolio"; y ha cuestionado la necesidad de la ampliación del metro y que se haga con fondos del impuesto de turismo sostenible.

Desde Unidas Podemos, el encargado de intervenir ha sido el diputado de EUIB, Pablo Jiménez, quien ha reconocido el bajo uso del transporte público y ha insistido en la necesidad de fomentarlo, entre otras consideraciones.

Por su parte, el portavoz adjunto de MÉS, Josep Ferrà, además de defender los presupuestos del área ha aprovechado su intervención para reivindicar la libertad de Oriol Junqueras, tras la resolución del TJUE, al hilo de una alusión de Vox a la confianza en la Justicia.