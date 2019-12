El Ayuntamiento colocará 44 señales contra la violencia de género en distintos puntos de la ciudad

El alcalde, Julio Millán, junto a la concejala de Participación Ciudadana, Eva Funes, y el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Miguel Castro, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa.

Eva Funes ha indicado que esta campaña de sensibilización está enmarcada dentro del Pacto Estatal contra la violencia de género, dirigida a toda la población "con la que queremos que las personas tengan presenten la lacra del machismo y de los asesinatos machistas y sean conscientes de que todos tenemos que formar parte de la solución".

Tal y como ha informado la concejala de Igualdad y Participación Ciudadana, habrá cuatro tipos de señales: Una con el lema 'Stop a la violencia de género', "con la que queremos decir basta ya a esta lacra"; Otra señal redonda con el título 'Ni una más. 016', "recordando a las mujeres que ya no están con nosotros debido a esta violencia'; una en forma de triángulo 'No te calles, 016', "para comprometernos en que esto no es ajeno a nadie de nosotros y que todos formemos parte de la solución". Y por último, una señal roja de prohibido con un lazo morado, "para apoyar y estar permanentemente con el movimiento", ha indicado.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Miguel Castro, ha mostrado también su satisfacción con esta campaña "con la que pretendemos que estos mensajes calen en la sociedad y lo vamos a hacer colocando estas señales en puntos estratégicos para concienciar, sobre todo, a los más jóvenes sobre esta lacra y de que todos tenemos que poner solución".

El jefe mayor de la Policía Local, Rafael Domingo, ha explicado que las señales se colocarán en zonas peatonales y áreas de mayor afluencia de jóvenes, como las cercanías de los centros educativos y ha dejado claro que no se pueden confundir con señales de tráfico porque "no lo son y por eso se ubicarán en lugares estratégicos donde no confundan a los conductores".