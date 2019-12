Un total de 45.330 persones van morir a la Comunitat Valenciana el 2018

Malgrat ser la demarcació amb major nombre de defuncions, València és l'única de les tres províncies valencianes on es redueix la xifra de morts pel que fa al 2017, en un 0,37%. També és l'única on van faltar més dones (11.764) que homes (11.701).

En el costat contrari es troba Castelló, amb un augment de les defuncions del 5,71 pel que fa a l'any anterior. Així, a les comarques del nord van morir 5.595 persones, 2.874 homes i 2.721 dones. A Alacant, per la seua banda, van faltar 16.270 persones, un 1,85% més que el 2017. La província va registrar 8.500 defuncions d'homes i 7.780 de dones.

En allò que coincideixen les tres províncies són les causes de defuncions. La més comuna en totes elles és malalties circulatòries, que es van cobrar 13.016 arreu del territori (6.678 a València, 4.813 a Alacant i 1.525 a Castelló).

En segon lloc se situen els tumors, amb 11.662 a totes les comarques valencianes. A les del nord va ser on menys es van registrar, amb 1.382 (el que suposa 2,38 defuncions per tumors per cada 1.000 habitants); a les del sud, 4.222 (2,28 per cada 1.000 habitants) i a les del centre, 6.058 (2,47 per cada mil habitants).

La tercera causa més comuna de mort a la Comunitat Valenciana van ser les malalties del sistema respiratori, amb 5.529 defuncions: 2.840 a València, 1.961 a Alacant i 728 a Castelló.

Per darrere, a totes les províncies, es troben les morts per malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits, trastorns mentals i del comportament, malalties del sistema digestiu i les causes externes de mortalitat.