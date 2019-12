Roberto Leal: "Broncano hay días que te mete catorce goles y días que encaja lo que le venga"

Roberto Leal es carismático y profesional y está en la cresta de la ola. Quizá por eso TVE ha apostado por él por partida triple en la programación de estas Navidades. Estará el día 24 protagonizando el especial Telepasión (una combinación de ficción y música en la que viajará por la historia de RTVE). El 31 dará las Campanadas junto a Anne Igartiburu y justo después aparecerá presentando junto a Rocío Muñoz el especial ¡Feliz 2020! Con el año nuevo no se relajará: a principios de enero llega Operación Triunfo 2020.

Este año repite en eso de trabajar en Nochevieja…

Las campanadas a día de hoy siguen siendo un regalo. Ya no sé cuando lleve 20 o 30 años (risas) si llego a eso. De momento es algo muy bonito y me organizo bien.

¿A quién le hace más ilusión verle dando las campanadas?

A mi madre, a mi madre siempre y a mi mujer, por supuesto. Pero creo que ver a tu hijo ahí dando las campanadas es como muy de madre. El año pasado me mandaron como diez o doce selfies de toda mi familia, que es muy de jaleo y fiesta grande, conmigo en la tele. Fue como si lo hubiéramos vivido juntos.

¿Presume su madre con las amigas?

Bueno, como ella tiene ahora un papel importante en Escala Sur, en Canal Sur, se han vuelto las tornas y la paran y le dicen “Mercedes, ¿cuándo echan tu programa?”. A lo mío ella ya está acostumbrada, porque llevo muchos años currando en la tele. Le da mucha alegría cuando la gente la para y le cuenta cosas de que me ha visto en la tele.

¿Cómo es la parte que no vemos de las Campanadas? ¿Comen los presentadores las uvas?

Pues yo creía, lo que es la inocencia, que las uvas te las comes en el momento y yo pretendía hacerlo el año pasado. Pero para empezar las uvas eran como bolas de coco de grandes, era imposible. Y me dijo Anne que quedaba raro, porque no queda limpio y tienes que dar el año nuevo justo después, así que se comen luego, yo me las comí con las uvas canarias.

¿Hay camaradería entre presentadores de uvas?

Alberto Chicote organiza una comida en su restaurante de PuertalSol para presentadores y lo pasamos muy guay. Yo voy, como y ya me quedo por Sol. El año pasado llegué tan temprano que tuve que hacer tiempo tomando un café.

¿Por qué los varones arriesgáis menos con los estilismos que vuestras compañeras?

Yo no tendría problema con eso, pero creo que al final los presentadores no somos los protagonistas de ese momento. Yo prefiero que se luzca Anne, que su vestido de este año es súperbonito y yo me conformo con ir elegante y guapete. Pero mira, Alberto sí que se pone chaquetas… Pero seguro que si yo apareciera con un traje amarillo la gente pensaría que me he venido arriba.

En 2020 llega OT 2020 y le vamos a volver a ver presentándolo…

Sí, está confirmado. Ya se han anunciado los cambios del jurado y los de la mecánica, que los desconozco. Pero el jurado ya les hemos visto todos. Han querido imprimirle otro tipo de carácter al programa. Estoy deseando que empiece.

¿El nuevo jurado será más cañero?

Creo que esa declaración que hizo Tinet hace tiempo se refería más a que en el programa tienen que pasar cosas. Estoy de acuerdo con que el jurado del año pasado y del anterior eran súperrespetuosos, pero cuando tenían que decir algo lo han dicho claro.

¿Cómo ve a los nuevos?

Sólo conozco a Javier Llanos. Los demás sé que son profesionales del sector y que lo van a bordar, porque algunos como Natalia ya han trabajado en formatos como este. Estoy deseando hacer equipo con ellos.

¿Qué medidas va a tomar este año para lograr silencio en el plató?

(Risas) Buena pregunta… no lo sé, porque me he inventado de todo, desde mandarlos callar con educación como haría mi madre a alzar la mano o ya pedirlo por favor. Al final es bonito, porque es un programa vivo y el público reacciona y es uno de los secretos del programa. Al final cuando marcamos un silencio la gente lo entiende y se calla para que el programa continúe. No debemos perder esa emoción de cuando el público se enciende.

La respuesta al vídeo buscando trabajo al vídeo de Manu y Joe fue “la madre que os parió”...

Es que no veas qué arte y qué poca vergüenza. Con ellos tengo una relación y una amistad que va más allá de lo profesional, quedamos para comer… y ésta era la mejor manera de encajar una decisión que no tiene que ver con lo personal, sino con el proyecto, define mucho su carácter, su sentido del humor. Me pareció muy original. Gracias a Dios a los dos les va muy bien y tienen muchos proyectos sobre la mesa.

¿El humor se agradece en la industria de la televisión, con la crispación que hay?

Es cierto que se puede hacer tele de muchas maneras pero yo siempre he pensado que lo de trabajar en la tele hay que tomárselo con normalidad, siendo compañeros, con la idea de ganarse el pan y llevarlo para tu casa. Yo huyo de la crispación, porque no la quiero en mi vida y no la quiero en mi tele.

¿Qué ve Roberto Leal en la tele?

Yo no me creo cuando alguien dice que no ve otras cadenas que no son las suyas. Yo soy consumidor de tele y veo lo que me divierte y me entretiene, aunque sea en otros canales. Yo veo en TVE lo que me gusta, y en Telecinco, en Antena 3…

¿Tiene miedo a la represalia de Broncano por el ‘troleo’ que le hizo usted en su programa?

(Risas) No, qué va. Broncano y su equipo son tan inteligentes que creo que a ellos les va la marcha y cuando vas a jugar y tratas de ponerte a su altura ellos son tan generosos que si haces algo que hay que aplaudir, lo aplauden. Es parte del talento de ese programa y de Broncano, que sabe ceder su sitio sin ningún complejo, no quiere quedar por encima de ti, va a jugar. Y hay días que te mete 14 goles y días que encaja lo que le venga.

Fue un 'troleo' épico…

Fue épico, pero tenía trabajo detrás, una buena pensada. A mi cuando me dijeron que iba a La Resistencia dije “ostras, me tengo que preparar que de ahí puedes salir escaldado”.