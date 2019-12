La borrasca Elsa activarà divendres l'alerta màxima taronja per forts vents de fins a 100km/h

Encara que el centre de la borrasca Elsa està molt lluny del nostre territori, a quasi 2.000 quilòmetres, generarà un temporal de vent que afectarà zones altes i de l'interior de les tres províncies durant la primera part de la jornada de demà, segons les mateixes fonts.

El més significatiu demà serà el vent, que generarà ratxes d'entre 90 i 100 quilòmetres durant la primera part del dia a l'interior, però també plourà, encara que com sol ser habitual amb pas de fronts de ponent, les pluges són menys probables i intenses cap al terç sud, segons Aemet.

A la província de València hi ha entre un 40 i 70 per cent de probabilitat de ratxes de vent que arriben a 100 quilòmetre per hora a l'interior nord i fins als 90 quilòmetre per hora a l'interior sud, mentre que a la costa els vents de l'oest poden tindre intervals de força 7 i les ones poden aplegar als tres metres.

A Alacant la situació és similar encara que les ratxes màximes seran una mica menors i es preveu que arriben als 90 quilòmetres per hora amb vents de component sud, i al litoral també s'esperen al nord i sud vents del sud i sud-oest i a Alacant del sud-oest amb força 7 i ones de tres metres.

A la província de Castelló, els vents arrobaran a l'interior nord i sud ratxes màximes de 100 quilòmetres per hora de component sud i a la costa el vent del sud i sud-oest podran arribar a intervals de força 7 i ones de tres metres.